Van Vleuten met afstand de beste in proloog Ladies Tour

Van Vleuten raffelde de 4,3 kilometer in Gelderland af in 5 minuten en 47 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 44,6 kilometer per uur.

Alleen Europees kampioene tijdrijden Ellen van Dijk bleef binnen tien seconden van de winnares. De Nederlandse van Team Sunweb gaf vijf seconden toe. De Duitse Lisa Brennauer eindigde als derde op elf tellen.

Olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen zette de vierde tijd neer (6.02), terwijl ook Amy Pieters (zesde op negentien seconden), Chantal Blaak (zevende op negentien seconden) en Lucinda Brand (tiende op 23 seconden) nog in de top tien eindigden.

Van Vleuten is bezig aan een uitstekend seizoen. Ze pakte dinsdag al haar achtste overwinning van 2017. Zo won ze onder meer La Course en twee etappes in de Giro Rosa.

Tijdrit

De Boels Rental Ladies Tour is een zesdaagse etappekoers door Nederland. Donderdag staat er nog een individuele tijdrit op het programma. De race eindigt in het weekend in de Limburgse heuvels.

Vorig jaar ging de eindzege naar Blaak, die Van Dijk drie seconden voorbleef in het algemeen klassement.