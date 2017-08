Contador heeft podiumplek in Vuelta nog niet uit hoofd gezet

De 34-jarige kopman van Trek-Segafredo kondigde voor de Vuelta aan dat hij aan zijn laatste wedstrijd zou beginnen. Hij liep in de eerste bergrit naar Andorra direct meer dan twee minuten achterstand op, maar hield de schade sindsdien beperkt.

"We kunnen de Vuelta in twee delen opspliten. Het eerste deel verliep niet bepaald volgens plan, maar daarna heb ik een zeer hoog niveau behaald op aankomsten die me niet erg liggen", zei Contador maandag op de rustdag. "Daarom ben ik optimistisch gestemd over het restant van de Vuelta.''

Contador staat in het klassement dertiende, op meer dan 3,5 minuut van rodetruidrager Chris Froome. Het gat met de andere podiumkandidaten als Esteban Chaves, Vincenzo Nibali en Fabio Aru is zo'n twee a drie minuten.

"Het podium wordt heel lastig", beseft Contador dan ook. "Er zijn veel renners die veel tijd op me hebben gepakt, maar aan de andere kant staat er praktisch nog een hele Vuelta voor me om die tijd goed te maken."

Tijdrit

In vrijwel alle bergritten - op de eerste na - wist Contador secondes terug te pakken. "In alle ritten behalve gisteren heb ik wat teruggepakt op mijn rivalen. En ook in de tijdrit hoop ik het beter te doen dan een aantal anderen. Het is een kwestie van blijven proberen."

De immer aanvalslustige Spanjaard laat ook deze Vuelta zien het offensief niet te schuwen. "Ik blijf het van dag tot dag bekijken en dan zien we in Madrid wel waar ik uitkom. Het blijft een sport van details en je hebt ook niet alles zelf in de hand."

Gezien zijn goede prestaties in de meeste bergritten komt bij steeds meer wielerliefhebbers de vraag of Contador niet te snel stopt. "Mijn teamgenoten krijgen koppijn van de vele opmerkingen die zij daarover krijgen", merkt de Vuelta-winnaar van 2008, 2012 en 2014 lachend op.

"Het maakt me heel blij om te weten dat het publiek nog altijd waardering voor me heeft. Ik begin me nu pas te realiseren wat ik in al die jaren heb bereikt."

De Vuelta gaat dinsdag verder met de tiende etappe, een rit over 164 kilometer naar Murcia. In de slotfase is een klim van eerste categorie.