Meesterknecht Oomen vindt eigen Vuelta-klassement niet zo belangrijk

"Ik ben gestart met een doel en dat is onze kopman Wilco Kelderman aan een positie in de top tien te helpen. Al het andere is en blijft ondergeschikt aan dat streven", aldus Oomen, die na de eerste negen etappes twaalfde staat in het klassement op 3 minuten en 4 seconden van leider Chris Froome. Kelderman staat elfde op 2.31.

"Natuurlijk zal ik best wel eens nadenken, mocht ik na bijvoorbeeld de zeventiende etappe nog steeds op de twaalfde stek staan. Zoiets van: het zou toch gaaf zijn, als ik in m'n eerste grote ronde gelijk bij de beste tien zou kunnen eindigen."

"Tegelijkertijd zal ik me dan realiseren dat ik er ben voor Wilco", zo geeft Oomen blijk van onvoorwaardelijke trouw aan de kopman van Team Sunweb.

Twee-eenheid

Tussen hem en de vier jaar oudere Kelderman klikt het bijzonder goed in de koers. "Ja, het is wel een soort twee-eenheid tussen ons. Ik ben ook blij dat de rolverdeling is zoals die is, want ik zie ook wel dat Wilco degene is die de wind vangt, zodra het niet goed gaat."

"Neem de etappe naar Andorra, waarin hij de benen niet had. Vervolgens kwam hij over de finish en werd hij geacht de pers nog te woord te staan. Begin er maar aan, als je net flink wat tijd hebt verspeeld en je realiseert dat je nog achttien ritten hebt te gaan", zegt Oomen.

"Op zo'n moment prijs ik me gelukkig dat ik nog in de luwte zit. Als je goed presteert, ben je koning en zwem je in roem en glorie. Zit het echter tegen, dan krijg je heel wat te verstouwen."

Kopmanschap

Het kopmanschap is ook volgend seizoen nog niet voorzien in de planning van de ploeg, zo zegt ploegleider Marc Reef.

"We hebben geen haast, en Sam heeft evenmin haast met zichzelf. Zijn ontwikkeling verloopt misschien iets sneller dan we verwachtten. Toch zal dat niet tot aanpassing van de plannen leiden.''

Oomen zelf: "Ik ben meer ambitieus dan ongeduldig. Er valt nog veel te leren.''

De Brabander vindt het dan ook geen probleem dat hij maandag niet geselecteerd werd voor de wereldkampioenschappen van volgende maand in het Noorse Bergen.

"Het zou super zijn geweest als ik had mee gemogen. Maar ik snap wel dat de bondscoach vooral klassiekerrenners opneemt in zijn selectie."