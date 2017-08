Froome slaat wegrit over bij WK in Noorwegen

"Als ik na de Ronde van Spanje nog altijd de goede vorm heb, zal ik graag de ploegentijdrit rijden en eventueel de individuele tijdrit", zei de leider in het algemeen klassement van de Vuelta op de eerste rustdag.

"Maar de wegrace sla ik over. Het parcours is niet op mijn lijf geschreven, dus dan geef ik liever een andere renner de kans."

Froome reed in 2014 voor voor het laatst de WK. Hij viel in het Spaanse Ponferrada uit in de wegrit. De viervoudig Tourwinnaar is in zes pogingen nog nooit gefinisht bij de WK-wegrit.

In 2009 deed hij voor de enige keer mee aan de individuele rit tegen de klok op een WK. Froome eindigde destijds in Mendrisio als zeventiende.

Vuelta

In de Vuelta verdedigt de kopman van Team Sky na negen etappes een voorsprong van 36 tellen op de Colombiaan Esteban Chaves. De Ier Nicolas Roche, de nummer drie in het klassement, staat op 1.05 van de Brit.

"Ik ben zeer tevreden over het verloop tot dusver. Na drie aankomsten bergop sta ik er al heel goed voor. Het is een droomscenario", aldus Froome, die de derde renner kan worden die in één jaar de Tour de France en de Vuelta weet te winnen.

"Met de vele aankomsten bergop en beklimmingen kan ik hier wat meer gokken en af en toe iets ondernemen. Dat is anders dan in de Tour, waar ik veel meer op safe moest rijden in de bergen en me moest focussen op de tijdritten."