Kelderman vindt dat het 'erop begint te lijken' na vierde plaats op slotklim

"Dit begint erop te lijken. Met dit resultaat kan ik weer vooruit", vindt de renner van Team Sunweb, die in het klassement stijgt naar de elfde plaats.

"Er was weer een erg hoog tempo in de finale. Ik kan dit soort explosieve beklimmingen wel goed aan, als ze niet te lang zijn. Want duren ze langer, dan zijn die kleine, lichte mannetjes natuurlijk in het voordeel."

Aanhaken

Kelderman vroeg zich wel hardop af of hij niet had moeten aanhaken toen Chris Froome vlak voor de finish uit de kopgroep wegreed en naar de overwinning snelde op de Cumbre del Sol.

"Misschien had ik gelijk moeten reageren. Op het slotstuk viel er een gat nadat Froome, Alberto Contador en Michael Woods weggingen. Maar de wind stond nogal nadelig en was erg hard."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk keek juist met gemengde gevoelens terug op de etappe. De renner van Lotto-Jumbo is de verkoudheid die hem al een tijd parten speelt behoorlijk beu.

"Ja, ik baal er flink van dat het nog altijd niet over is. Eerder deze week ben ik begonnen met een antibioticakuur, om de zaak in mijn hoofd helemaal los te maken."

Kruijswijk moest al flink inleveren in de eerste week. Zondag toonde hij tekenen van herstel en kon hij op de slotklim mee in de grote groep van favorieten, al verloor hij uiteindelijk toch 29 seconden op klassementsleider Froome.

Rustdag

Na zeven zware dagen op rij, en een voorlopig achttiende plaats in het klassement op bijna vijf minuten, volgt maandag een welkome rustdag.

"Hopelijk heb ik daar nu baat bij. Door de heftige wedstrijden en de hoge temperatuur elke dag krijgen we weinig gelegenheid te herstellen van de inspanningen. Ik ben al zeven dagen op een rij aan het knokken, wetende dat er meer in zit dan ik kan laten zien."

De Vuelta gaat dinsdag verder met opnieuw een lastige rit. In de 164 kilometer lange etappe naar El Pozo Alimentacion ligt in de finale een berg van de eerste categorie.