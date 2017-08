Kelderman noemt wegsturen ploegmaat Barguil 'wel even lastig'

Barguil mocht niet meer van start gaan omdat hij vrijdag in de zevende etappe teamorders had genegeerd.

De 25-jarige renner weigerde Kelderman te helpen, nadat de Nederlander in de finale een lekke band kreeg en daardoor kostbare seconden verloor.

"Het is wel even lastig, dit is niet normaal", zei de 26-jarige Kelderman na afloop van de achtste etappe in de Vuelta. "Maar de wedstrijd gaat weer door, we doen gewoon wat op de planning stond."

Supersteil

Hij ging niet in op de vraag of hj Barguil miste. "Dat weet ik niet. De jongens hebben ons perfect afgezet, we konden gelijk goed in het ritme komen. Het ging in een hard tempo en die slotklim was supersteil."

Kelderman finishte zaterdag samen met ploeggenoot Sam Oomen op een kleine twee minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe en steeg twee plaatsen in het klassement.

De kopman van Team Sunweb is op de twaalfde plek de beste Nederlander in het klassement. Hij heeft 2 minuten en 13 seconden achterstand op rodetruidrager Chris Froome.

Kreder

De beste Nederlander in de rit van zaterdag was Michel Kreder. De 30-jarige Hagenaar eindigde als zesde op 32 seconden van Alaphilippe.

Kreder maakte in de achtste etappe deel uit van een kopgroep van 21 renners. Hij verwacht tijdens de komende ritten in de Vuelta vaker in de aanval te gaan.

"Ik ga het zeker nog een keer proberen. Hopelijk zit er dan net iets meer in", zei de renner van Aqua Blue Sport na de etappe.

"Dit was een geplande aanval met een mooie zesde plek. Ik wilde vandaag of morgen meezitten. Na 30 kilometer gingen we aan, toen dacht ik: nu is het alles of niks. Voor de winst gaat het hem niet worden. Gewoon zo hard als ik kan naar boven. Ik bleek goede benen te hebben op het einde."

Dat is ook de tactiek die Kreder voor de tweede week van de Vuelta in gedachten heeft. "Af en toe een dagje uitkiezen en dan volle bak rijden."