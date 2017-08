Alaphilippe bezorgt Quick-Step weer ritzege, Froome loopt uit in Vuelta

Alaphilippe was in een sprintje duidelijk sterker dan de Sloveen Jan Polanc en de Pool Rafal Majka, die als tweede en derde eindigden. Het trio was overgebleven uit een kopgroep van 21, die uit elkaar spatte op de steile slotklim, waarvan de top een paar kilometer voor de streep lag.

De Belg Serge Pauwels eindigde op 26 seconden van Alaphilippe als vierde, vlak voor de Portugees Nelson Oliveira. Michel Kreder was op de zesde plaats op 32 seconden van de winnaar de beste Nederlander. Daan Olivier eindigde op iets meer dan een minuut als elfde.

Froome reed in de laatste kilometer van de slotklim, de Alto Xorret del Cati, bijna al zijn concurrenten voor het algemeen klassement uit het wiel. Alleen Alberto Contador kon de kopman van Team Sky volgen. Dat duo kwam 1 minuut en 27 seconden na Alaphilippe over de streep.

Vicenzo Nibali, Fabio Aru, Ilnur Zakarin, Wout Poels en Esteban Chaves verloren met zeventien seconden nog de minste tijd op Froome en Contador. Wilco Kelderman en Sam Oomen gaven 28 tellen toe, net als onder anderen Adam Yates, Michael Woods, Nicolas Roche, David de la Cruz en Tejay van Garderen.

Froome heeft in het klassement nu 28 seconden voorsprong op de nummer twee Chaves. Roche staat derde op 41 tellen. Nibali (53 seconden) en Van Garderen (58 seconden) staan ook nog binnen de minuut. Wilco Kelderman is weer de beste Nederlander, op 2.13 minuten van het rood. Poels staat vijftiende en Oomen zestiende. Jetse Bol zakte naar plek achttien.

Moordend tempo

Zonder Warren Barguil, die 's ochtends door zijn ploeg Team Sunweb uit de Vuelta werd gezet, begon de rit van bijna 200 kilometer met start in Hellin in een moordend tempo. Het duurde daardoor 35 kilometer voordat zich een kopgroep vormde.

Bij de 21 vluchters zaten twee Nederlanders: Olivier van Lotto-Jumbo en Kreder van Aqua Blue Sport. Oliveira was op 3 minuten en 2 seconden van Froome de best geklasseerde renner in het klassement.

De Portugees van Movistar reed al vrij snel virtueel in de rode trui, want de kopgroep pakte bij temperaturen van 37 graden Celsius een voorsprong van vijf minuten op het door Team Sky geleide peloton, waar een hond voor opschudding en een valpartij zonder veel schade zorgde.

Slotklim

De vluchters begonnen met een toegift van een minuut of drie aan de Alto Xorret del Cati, de slotklim van eerste categorie met een lengte van vijf kilometer, een gemiddelde stijging van 9 procent en stukken van maximaal 18 procent.

Eerst Christoph Pfingsten en daarna Emanuel Buchmann offerden zich volledig op voor ploegmaat Majka, waarna de Pool al snel alleen met Alaphilippe overbleef op de steile col.

Na een korte afdaling sloot Polanc toch weer aan bij de koplopers, maar Alaphilippe was veel te snel voor de Sloveen en de Pool. Na de tweede etappe (Yves Lampaert) en de vierde rit (Matteo Trentin) was het alweer de derde ritzege voor Quick-Step Floors.

Contador

In het peloton sprongen Contador, Woods en Simon Yates weg met nog zo'n twee kilometer tot de top van de Alto Xorret del Cati. Froome reageerde niet direct, maar reed het gat wel dicht. De Brit nam vervolgens direct het tempo over en hij kreeg alleen Contador met zich mee.

Omdat Contador door stevig tijdverlies eerder deze week al op meer dan drie minuten van Froome staat, deed de Tourwinnaar zeer goede zaken op de voorlaatste dag voor de eerste rustdag. Zondag staat er nog een heuvelachtige rit met aankomst bergop op het programma.