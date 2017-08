Team Sunweb stuurt Barguil naar huis na negeren teamorders in Vuelta

Barguil, die het kopmanschap deelt met Nederlander Wilco Kelderman, is uit de ploeg gezet omdat hij vrijdag ploegorders heeft genegeerd.

De Fransman, winnaar van de bolletjestrui en twee etappes in de afgelopen Tour de France, weigerde Kelderman te helpen bij een snelle terugkeer in het peloton nadat de Nederlander lek reed.

Barguil bleef niet wachten en reed stug verder. Hij negeerde daarmee teamorders van Sunweb. In een bespreking zou de schaduwkopman vervolgens hebben aangegeven dat hij zichzelf niet als knecht ziet.

Kelderman, die wel hulp kreeg van ploeggenoot Sam Oomen, verloor in de zevende etappe uiteindelijk zeventien seconden.

Accepteren

"Het is een besluit van het team", aldus Barguil in een reactie. "Ik voel me sterk en heb goede benen. Ik zie voor mezelf een andere rol en zou graag willen aanvallen in de bergen, zoals ik in de Tour de France deed."

"De Vuelta is een mooie koers en het is een grote teleurstelling dat ik naar huis wordt gestuurd, maar ik moet deze beslissing van de ploegleiding accepteren."

De Fransman verruilt na dit seizoen de formatie van teambaas Iwan Spekenbrink voor het Franse Fortuneo-Oscaro. Volgens Sunweb pikt de Fransman na de Ronde van Spanje gewoon zijn afgesproken programma weer op.

Klassement

Sunweb heeft momenteel twee rijders bij de beste vijftien renners in het algemeen klassement. Kelderman staat veertiende op 1.45 van klassementsleider Chris Froome. Het 22-jarige talent Oomen bezet de vijftiende plaats. Hij staat op 2.14.

De achtste etappe van de Ronde van Spanje begint zaterdag om 12.15. Het peloton gaat over 199,5 kilometer van Hellin naar Xorret de Cati.