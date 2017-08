Pool Marczynski wint zesde rit in Vuelta, Froome blijft in het rood

Froome komt zelfs nog wat steviger aan de leiding te staan, want Tejay van Garderen verloor door een val zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Die positie wordt overgenomen door Estaban Chaves. De Colombiaan van Orica-Scott staat tweede op elf seconden van de Britse kopman van Sky.

Wilco Kelderman komt de top tien binnen. De renner van Team Sunweb finishte in de groep met favorieten en klimt van de elfde naar de tiende plaats, op 1.28 van Froome. Sam Oomen en Wout Poels staan respectievelijk dertiende en vijftiende.

Zes renners staan nog binnen de minuut van rodetruidrager Froome. Naast Chaves zijn dat Nicolas Roche, Vincenzo Nibali, David de la Cruz, Fabio Aru en Adam Yates.

Vluchters

Een grote groep van 37 renners trok ten aanval in de zesde etappe, waarin met vier cols van de derde en een van de tweede categorie behoorlijk geklommen moest worden. Daan Olivier van Lotto-Jumbo was de enige Nederlandse troef.

Na de Puerto del Garbi, de laatste grote hindernis van de dag, bleven alleen de Spanjaarden Luis Leon Sanchez, Mas, Antonio Pedrero en de Polen Marczynski en Poljanski over.

De vijf hadden aanvankelijk de pech dat achter hen Alberto Contador de strijd opende tussen de klassementsrenners. De Spanjaard, die slechts 26e staat in de rangschikking maar in de rit van woensdag een sterke indruk maakte, viel aan op de Puerto del Garbi en kreeg alleen leider Froome met zich mee.

Van Garderen

Na de top, met nog ruim dertig kilometer tot de finish, sloot een grote groep met veel klassementsrenners weer bij Froome en Contador aan. Met Oomen, Poels en Kelderman zaten daar drie Nederlanders bij. Van Garderen, de nummer twee van het klassement, liep als gevolg van een val achterstand op. De Amerikaan duikelt zelfs uit de top tien.

Vooraan hielden alleen Marczynski, Poljanski en Mas stand. De voor het Belgische Lotto Soudal rijdende Marczynski (33) was zijn medevluchters de baas in een sprintje. Sanchez en Jan Polanc finishten acht seconden later als nummers vier en vijf. De groep met favorieten kwam een half minuutje later over de streep.

De Vuelta gaat vrijdag verder met opnieuw een heuvelachtige rit. Tussen Lliria en Cuenca moeten drie cols van de derde categorie worden beklommen.