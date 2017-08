Lotto-Jumbo-kopman Kruijswijk voelt zich nog altijd 'niet super'

De 30-jarige Nederlander kwam in Ermita Santa Lucia als 37e over de streep, op 5.17 van winnaar Alexey Lutsenko (Astana). Op klassementsleider Chris Froome (Team Sky) gaf hij 46 seconden toe.

"Ik voel me nog steeds niet super", zei Kruijswijk direct na afloop van de etappe tegen het Algemeen Dagblad. "Zo'n explosieve steile slotklim, waar je volle bak naar boven moet, is niet echt iets wat ik op dit moment kan gebruiken."

Kruijswijk leek lange tijd bij de klassementsrenners te kunnen blijven, maar moest in de finale toch wat gas terugnemen. "Tot anderhalve kilometer van de finish kon ik mee, maar daarna moest ik mijn eigen tempo even zoeken en de schade zo veel mogelijk zien te beperken", aldus de Brabander.

"'s Ochtends voelt het altijd wat beter als ik opsta, maar als je dan weer vier uur op de fiets zit in die hitte, dan komt er weer van alles uit."

Weekend

Kruijswijk hoopt dat er snel wat verandert aan zijn fysieke toestand. "Ik hoop dat het tegen het weekend helemaal weg is, dat ik me fit voel. Dat ik dan echt eens kan gaan koersen, want zo is het nog niet zoals ik wil."

De Vuelta is dit seizoen het tweede grote doel voor Kruijswijk. Hij startte in mei met grote ambities in de Giro d'Italia, maar mede door gezondheidsproblemen was hij al snel uitgeschakeld voor een topklassering. Hij stapte in de slotweek af. Kruijswijk eindigde daarna nog wel als derde in de Ronde van Zwitserland.