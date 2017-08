Lutsenko soleert naar ritzege op steile klim, Bol grijpt naast leiderstrui

De 24-jarige Lutsenko schudde bij het begin van de klim van de derde categorie zijn medevluchter Marco Haller van zich af. De Oostenrijker van Katusha-Alpecin finishe uitendelijk als zesde.

De Nederlander Jetse Bol reed in de slotfase van de etappe virtueel in de rode leiderstrui, maar op de slotklim verloor de 27-jarige renner van de Colombiaanse ploeg Manzana Postobon te veel tijd ten opzichte van klassementsleider Chris Froome om die trui ook daadwerkelijk te pakken.

Bol finishte uiteindelijk als achtste op ruim twee minuten van winnaar Lutsenko. Hij was daarmee wel de beste Nederlander. Froome kwam als veertiende over de streep op 4,5 minuut van Lutsenko en behield daarmee de leiderstrui.

Achter Lutsenko werd Merhawi Kudus van Team Dimension Data tweede. De renner uit Eritrea verloor 42 seconden op de Kazach. De Spanjaard Marco Soler werd derde op 56 seconden.

Het was voor Lutsenko zijn eerste zege van het jaar. De Kazach won nooit eerder een etappe in een grote ronde.

Poels

De Nederlanse klassementsrenners verloren opnieuw tijd. Wilco Kelderman moest elf seconden toegeven op Froome en finishte als 21e. Wout Poels en Steven Kruijswijk kwamen zelfs ruim een minuut achter de Brit over de streep.

De Amerikaan Tejay van Garderen, die tot woensdag twee seconden achter Froome in het klassement stond, verloor acht tellen. Hij staat tweede in het klassement, Esteban Chaves uit Colombia is derde op elf seconden van Froome. De Spanjaard Alberto Contador, die bezig is aan zijn afscheidswedstrijd, zat in dezelfde groep als Froome.

De etappe van woensdag kende vijf klimmetjes; drie van de tweede categorie en twee van de derde categorie. De Nederlanders Bol en Michel Kreder sprongen vroeg mee met een kopgroep van zeventien man.

Die groep, waarin Bol de best geklaseerde renner was, kreeg de ruimte van het peloton en had een maximale voorsprong van ruim zes minuten. Op 44 kilometer van de streep demarreerde Haller, die later Lutsenko met zich mee kreeg. De renner van Astana bleek uiteindelijk de beste in Ermita Santa Lucia.