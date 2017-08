Zieke Degenkolb stapt niet meer op in vijfde etappe Vuelta

"Ik ben zeer teleurgesteld dat ik de Vuelta moet verlaten", aldus de 28-jarige Degenkolb in een persbericht van zijn ploeg Trek-Segafredo.

"Ik kwam met een goede vorm naar Spanje en had twee doelen: een ritzege pakken en Alberto Contador aan een goed resultaat helpen in zijn laatste koers. Jammer genoeg werd ik twee dagen geleden ziek. Ik heb geprobeerd door te vechten, maar als je niet goed kan ademen, is het onmogelijk om door te gaan."

Degenkolb, die last heeft van bronchitis, kon zich in de eerste vier etappes niet mengen in de strijd om de ereplaatsen. De sprinter werd dinsdag slechts 173e in de vierde etappe, die eindigde in een massasprint.

Ploegmaat Contador meldde dinsdag na de vierde rit dat hij kampt met een buikvirus. De Spanjaard gaat woensdag wel gewoon van start.

Puntentrui

Degenkolb, die eerder dit jaar de Tour de France uitreed, was bezig aan zijn vijfde Ronde van Spanje. In 2012 boekte hij vijf ritzeges, in 2014 vier en in 2015 was hij goed voor één dagsucces. De Duitser pakte in 2014 bovendien de eindzege in het puntenklassement.

De vijfde etappe van de Vuelta begint woensdag officieel om 13.17 uur in Benicassim. Op de 157,7 kilometer naar Alcossebre liggen vijf cols van de tweede of derde categorie. De finish ligt na een klim van 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2.