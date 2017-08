Contador kampt met buikvirus in laatste koers

Maandag verloor Contador 2,5 minuut in de eerste bergrit. Dinsdag kwam hij in een vlakke etappe wel in het peloton over de streep, maar na afloop klaagde de kopman van Trek-Segafredo over buikpijn.

Het buikvirus kwam opzetten tijdens een slechte nacht van maandag op dinsdag in Andorra. "Met een virus weet je nooit of je er één dag last van hebt of voor een langere tijd", zegt Contador tegen Cyclingnews. "Ik hoop dat het verdwijnt, maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren."

"We bekijken het van dag tot dag. Ik concentreer me op de koers en hoop dat ik dezelfde topvorm vind die ik in eerdere edities van de Vuelta had."

Klassement

Contadors rol in het klassement lijkt al uitgespeeld. Zijn achterstand op rodetruidrager Chris Froome bedraagt ruim drie minuten.

"Laten we afwachten", blijft ploegleider Dirk De Mol van Trek-Segafredo optimistisch. "Het is niet zo dat hij al een kwartier achterstand heeft, het is maar drie minuten. We zullen zien hoe snel hij hersteld is."

De etappe van woensdag kent een lastige slotklim van drie kilometer naar Ermita de Santa Lucia. "Dat kan een grote test worden voor me", realiseert Contador zich. "Dinsdag was het vrijwel vlak, op basis van die rit kan ik geen conclusies trekken."