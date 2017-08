Trentin spreekt van 'fantastisch gevoel' na eerste ritzege in Vuelta

Trentin boekte eerder in zijn loopbaan al dagsucces in de Giro d'Italia (2016) en de Tour de France (2013 en 2014).

"Het geeft een fantastisch gevoel dat ik nu ook in de Vuelta een etappe heb gewonnen", zei de renner van Quick-Step Floors nadat hij als eerste over de meet kwam in de Spaanse kustplaats Tarragona. "Mijn doel deze Ronde van Spanje was een etappezege, dus ik ben blij dat het al zo snel in de koers gebeurt."

Juan José Lobato van Lotto-Jumbo leek de beste papieren voor de ritzege te hebben, maar Trentin sprintte de Spanjaard in de laatste meters van de massasprint voorbij. Hij was daarmee verantwoordelijk voor het tweede dagsucces van Quick-Step in deze nog prille Vuelta.

"We rijden een geweldige ronde tot nu toe", erkent Trentin. "Ik ben er trots op om een ritzege in het shirt van Quick-Step te boeken. Iedereen geeft honderd procent en ik hoop dat we nog meer fantastische momenten mogen beleven."

Froome

De dagzege van Trentin zorgde verder niet voor veel verschuivingen in het algemeen klassement. Rodetruidrager Chris Froome was vooral blij dat hij overeind bleef in de hectische slotfase.

"Met zo'n gevaarlijke finale was iedereen een beetje bang voor tijdsverschillen", zei de Brit van Team Sky. "Het was daarom belangrijk om voor in de koers te zitten. Mijn teamgenoten hebben geweldig werk verricht om me daar te krijgen."

Froome, die in juli de Tour de France op zijn naam schreef, geniet met volle teugen van het feit dat hij de leider is in het algemeen klassement.

"Het geeft een heerlijk gevoel om voor het eerst in zes jaar weer de rode trui te dragen. Het is lastig te zeggen hoelang ik de leiding kan vasthouden, maar ik ga in ieder geval geen cadeautjes weggeven. Dat zal de concurrentie ook niet doen."