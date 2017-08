Trentin wint vierde Vuelta-etappe en bezorgt Quick-Step tweede dagzege

Trentin kwam net iets eerder over de finish dan de Spanjaard Juan José Lobato van Lotto-Jumbo. De Italiaan, die nog nooit eerder een etappe won in de Vuelta, bezorgde zijn ploeg Quick-Step daarmee de tweede dagzege deze Ronde van Spanje. Yves Lampaert schreef zondag de tweede etappe op zijn naam.

Eerder in zijn loopbaan won Trentin wel al etappes in de Giro d'Italia (2016) en de Tour de France (2013 en 2014). Hij is daardoor de honderdste renner ooit die een rit wint in alle drie de grote rondes.

De top drie werd gecompleteerd door de Belg Tom van Asbroeck, die net iets eerder over de streep kwam dan zijn landgenoten Edward Theuns en Jens Debusschere. Jetse Bol werd tiende en was daarmee de beste Nederlander.

Froome

De rode trui blijft om de schouders van Chris Froome. De Brit van Team Sky koestert in het algemeen klassement een voorsprong van twee seconden op naaste belagers Nicolas Roche, David de la Cruz en Tejay van Garderen.

Woensdag in de vijfde etappe vertrekken de renners van Benicassim naar Ermita Santa Lucia in een heuvelachtige rit van 175,7 kilometer.

Vluchters

Na de eerste bergrit in de Ronde van Spanje van maandag konden de renners het dinsdag iets rustiger aan doen. De enige beklimming van de dag lag op 73 kilometer van de finish en die kende een gemiddeld stijgingspercentage van 'slechts' twee procent.

Het parcours van de vierde etappe was ideaal voor renners met aanvallende intenties en het duurde dan ook niet lang voordat de vlucht van de dag zich aandiende. Stephane Rossetto, Diego Rubio, Nicholas Schulz en Juan Felipe Osorio reden weg uit het peloton en bouwden een voorsprong van bijna drie minuten op.

De Fransman Johan Le Bon voegde zich even later bij het viertal en na 115 kilometer hadden de vijf renners al een voorsprong van ongeveer zeven minuten ten opzichte van het peloton. Niet het Team Sky van rodetruidrager Froome, maar Quick-Step reed daar op kop en kreeg het verschil met de kopgroep iets kleiner.

Klim

Op de Alto de Belltall, een klim van de derde categorie over dertien kilometer, viel de kopgroep uiteen. Rossetto demarreerde en schudde Schulz, Osorio en Le Bon van zich af. Rubio kon als enige mee met de renner van Cofidis, terwijl het afhakende drietal niet veel later werd ingerekend.

Rossetto en Rubio slaagden er samen weliswaar in om een gaatje van ruim vier minuten te slaan, maar de voorsprong van de Fransman en de Chileen werd geleidelijk teruggebracht door het peloton, dat het tempo steeds meer opvoerde.

In die groep waren het de Nederlanders die opvielen op 20 kilometer van de streep. Wout Poels troefde in de tussensprint andere klassementsrenners af in de strijd om de de laatste bonificatieseconde en daarachter ging Wilco Kelderman onderuit bij een valpartij. De kopman van Team Sunweb leek niet zwaar gehavend en werd door twee ploeggenoten teruggebracht bij de rest.

Op 10 kilometer van de meet was de voorsprong van Rossetto en Rubio nog maar vijftien seconden. De twee werden even later ingerekend, waardoor de vooraf al voorspelde massasprint onvermijdelijk bleek. Daarin toonde Trentin zich de sterkste door Lobato van Lotto-Jumbo in de laatste meters af te troeven.