Kruijswijk en Kelderman klagen over fysiek ongemak na eerste bergrit

De 30-jarige Brabander kwam in de door Vincenzo Nibali gewonnen etappe als 23e over de streep, op 1.14 minuut van de favorieten. Hij staat 24e in de rangschikking op 1.56 van Chris Froome, die maandag de leiderstrui greep.

Kruijswijk blijkt echter al enkele dagen met een verkoudheid te kampen. "Die kwam vlak voor het begin van de Vuelta al opzetten. Ik hoopte dat het zaterdag voorbij zou zijn", zegt hij op de website van Lotto-Jumbo.

"Dat het in mijn hoofd helemaal vastzit, helpt niet in zo’n etappe als vandaag. Ik voelde wel aankomen dat ik niet met de topfavorieten over de streep zou komen vandaag."

Kruijswijk vindt het nog veel te vroeg om te stellen dat zijn klassement verpest is. "Deze verkoudheid moet eruit waaien. Dan gaat de vorm weer terugkeren. Ik blijf het proberen."

De Vuelta is dit seizoen het tweede grote doel voor Kruijswijk. Hij startte in mei met grote ambities in de Giro d'Italia, maar mede door gezondheidsproblemen was hij al snel uitgeschakeld voor een topklassering. Hij stapte in de slotweek af. Kruijswijk eindigde daarna nog wel als derde in de Ronde van Zwitserland.

Kelderman

Kelderman kwam net als Kruijswijk op 1.14 minuut van de winnaar over de streep in Andorra. De kopman van Team Sunweb staat door een betere ploegentijdrit wel wat hoger dan de Brabander: 13e op 1.17 van Froome.

De 26-jarige Kelderman was niet tevreden met zijn optreden in de eerste bergrit. "Het ging niet. Ik had last van mijn rug en kreeg later kramp. Dan houdt het op."

Volgens de Amersfoorter ging het aanvankelijk in de rit nog wel goed. "Maar later in de koers ging het tegenzitten. Het is voor mij een dag geworden om snel te vergeten. Gelukkig duurt de ronde nog even. Ik ga nieuwe plannen maken en hopelijk komen er nieuwe kansen."

Dinsdag gaat de Vuelta verder met een vlakke etappe. Woensdag is er weer een rit over geaccidenteerd terrein.