Nibali zegeviert in eerste bergrit Vuelta, Froome nieuwe leider

Froome en de Colombiaan Esteban Chaves waren bergop de sterksten, maar zij werden in de afdaling van de slotklim bijgehaald door een groepje met onder anderen Nibali. Die was in de sprint duidelijk de beste.

De Spanjaard David de la Cruz eindigde als tweede, voor Froome. De Brit nam dankzij bonificatieseconden de rode leiderstrui over van de Belg Yves Lampaert, die veel tijd verloor.

In het klassement verdedigt de kopman van Sky een voorsprong van twee seconden op liefst drie renners. De La Cruz, Nicolas Roche en Tejay Van Garderen staan alle drie op geringe achterstand.

De Vuelta gaat dinsdag verder met de vierde etappe, een relatief vlakke rit van Escaldes-Engordany naar Tarragona.

Beklimmingen

In de derde etappe moesten de klassementsrenners direct aan de bak. De rit, over 158 kilometer van Prades Conflent Canigó naar Andorra la Vella, kende twee zware beklimmingen in de slotfase.

Voor Alberto Contador ging het op de slotklim te hard. De Spanjaard, bezig aan zijn laatste koers, moest al vroeg lossen en verloor liefst 2.33 minuut. Zijn jacht op de eindzege liep daarmee een flinke deuk op.

Ook de Nederlandse coureurs hadden moeite om aan te haken. Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman en Wout Poels, de troeven voor het klassement, konden niet met de besten mee.

Kruijswijk en Kelderman kwamen op 1.14 minuut van Nibali over de finish. Sam Oomen was de derde Nederlander, op 1.24 van de kopgroep. Poels verloor 1.39 minuut. Kelderman is op 1.17 van Froome op de dertiende plaats de beste Nederlander in het klassement.

Ontsnapping

De eerste bergrit werd gekleurd door een ontsnapping van acht renners, van wie Alexandre Geniez, Davide Villella en Fabricio Ferrari de sterkste benen bleken te hebben.

Zij begonnen aan de voorlaatste klim, de Coll de la Rabassa van eerste categorie, met een voorsprong van zo'n drie minuten. Ferrari moest al snel afhaken, waarna het avontuur van Geniez en Villella er op 27 kilometer van de meet eveens op zat.

Daarna was het aan Team Sky op om het tempo hoog te houden. Froome bleek bij de laatste tussensprint van de dag bovendien bij de les en pakte enkele bonificatieseconden. Op de laatste klim ging de Brit er zelf vandoor. Alleen Chaves kon met hem mee.

In de afzink kregen zij gezelschap van zeven andere coureurs, onder wie Nibali. De Italiaan verraste de rest door al vroeg zijn sprint in te zetten en stand te houden tot aan de meet.