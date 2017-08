Slagter verruilt Cannondale na vier jaar voor Dimension Data

"Ik heb vier geweldige jaren gehad bij mijn huidige ploeg, maar ik had het gevoel dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging", zegt Slagter maandag op de site van zijn nieuwe team.

De Groninger stapte eind 2013 over van Blanco Pro Cycling Team - het huidige Lotto-Jumbo - naar Garmin Sharp, de voorganger van Cannondale-Drapac.

Slagter won dit jaar de tweede rit in de Ronde van Oostenrijk. In de Giro d'Italia eindigde hij als 77e. De klimmer boekte zijn grootste succesen in 2013 en 2014 met respectievelijk de eindzege in de Tour Down Under en twee ritzeges in Parijs-Nice.

Aldag

"Tom-Jelte heeft in zijn hele carrière laten zien dat hij koersen kan winnen", aldus ploegleider Rolf Aldag van Dimension Data. "Met de structuur van ons team geloven we dat we hem kunnen helpen om een nog betere renner te worden."

De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg legde eerder al talent Nicholas Dlamini, klassementsrenner Louis Meintjes en tijdrijder Julien Vermote vast voor volgend jaar. Omar Fraile (Astana) en Nathan Haas (Katusha-Alpecin) vertrekken bij het team.

Voor Dimension Data rijden al onder anderen de Britse sprinter Mark Cavendish en de Noorse kampioen Edvald Boasson Hagen.