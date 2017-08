Nieuwe leider Lampaert maakt knap werk Quick-Step af in Vuelta

Matteo Trentin maakte het succes compleet voor Quick-Step Floors door als tweede te eindigen. De Brit Adam Blythe van het procontinentale Aqua Blue Sport kwam als derde over de finish, voor de Belg Edward Theuns en de Italiaan Sacha Modolo.

Lampaert nam de leiding in het klassement over van Rohan Dennis, die zaterdag met BMC de beste was in de ploegentijdrit waarmee de Vuelta begon. Trentin staat tweede op één seconde, terwijl Daniel Oss de nummer drie is op drie tellen. Dennis zakte naar de zesde plek op zeventien seconden.

De Italiaan Vincenzo Nibali deed goede zaken. De Vuelta-winnaar van 2010 werd tiende en was de enige klassementsrenner die in dezelfde tijd als de winnaar finishte.

Hij pakte vijf seconden op Esteban Chaves en acht seconden op Chris Froome, Fabio Aru, Rafal Majka, Wout Poels en Wilco Kelderman, die op de achtste plaats de beste Nederlander in het klassement is.

Steven Kruijswijk kwam dertien seconden na Lampaert over de streep, net als Alberto Contador, Bob Jungels, Simon Yates, Sam Oomen, Louis Meintjes en Dennis.

Wind

Door de stevige wind langs de Franse zuidkust was er de hele dag vrees voor waaiers. Verschillende ploegen probeerden het peloton ook uit elkaar te trekken, maar dat lukte pas echt in de laatste twee kilometer.

Quick-Step Floors, met onder meer Niki Terpstra, zette zich op kop van het peloton, waarna er een gat ontstond achter Lampaert. De Vlaming hield stand en pakte zijn derde zege van het seizoen, na Dwars door Vlaanderen en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

De nervositeit zorgde voor een heel hoog tempo in de tweede rit, met een gemiddelde snelheid van 44,2 kilometer per uur over de 203,4 kilometer van Nîmes naar Gruissan. Mede daardoor reed er de hele dag een geen kopgroep vooruit.

Maandag trekt het peloton de Pyreneeën in. De derde etappe is 158,5 kilometer lang en gaat van Prades Conflent Canigo naar Andorra la Vella. Onderweg staan drie cols op het programma, twee van de eerste en een van de tweede categorie.