Viviani blijft Démare en Groenewegen voor in Cyclassics

De Duitser Jonas Koch, de Zwitser Silvan Dillier en de Noor Truls Korsaeth begonnen als koplopers aan de finale.

Na de laatste beklimming van de Waseberg, met nog twaalf kilometer te gaan, kregen zij het gezelschap van een twintigtal andere renners. Danny Van Poppel, die eerder deze maand een rit won in de Ronde van Polen, was daarin de Nederlandse troef.

De sprintersploegen grepen echter tijdig in en brachten het peloton in de laatste kilometers toch nog terug. André Greipel werd goed naar voren geloodst, maar de Duitse sprinter kwam voor eigen publiek net tekort. Ook Groenewegen slaagde er niet in om de chaotische sprint naar zijn hand te zetten en werd derde.

Greipel eindigde op de teleurstellende vijfde plaats, achter de Noor Alexander Kristoff. Wouter Wippert werd achter Groenewegen de tweede Nederlander op de 21e plaats.

Viviani boekte zijn vijfde zege van het seizoen en zijn tweede op World Tour-niveau. De Italiaanse Sky-renner, die volgend jaar overstapt naar Quick-Step Floors, won eind april de derde etappe van de Ronde van Romandië.

De Cyclassics, een koers in en om Hamburg, staat sinds 1996 jaarlijks op de agenda. De koers veranderde door toedoen van de verschillende hoofdsponsors in de loop der jaren regelmatig van naam. Leon van Bon is de enige Nederlander op de erelijst van de Duitse ééndagswedstrijd. Hij won in 1998.