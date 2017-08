Eerste Vuelta-leider Dennis zal rode trui niet koste wat kost verdedigen

Met BMC won de 27-jarige Dennis in het Franse Nîmes de ploegentijdrit en doordat de Australiër als eerste over de eindstreep kwam, is hij de drager van de leiderstrui.

"Ik ben hier niet voor het algemeen klassement. In plaats daarvan wil ik mezelf testen tegenover een aantal klassementsmannen in de bergen", zegt Dennis over zijn plannen in de Vuelta.

De tijdritspecialist hoopt op dagsucces in de drieweekse rittenkoers. "Hopelijk kan ik mezelf in een aantal etappes laten zien. Dit was de eerste."

Dennis had het liefst gezien dat heel BMC een rode trui kreeg. "Het voelt wat anders dan toen ik de eerste gele trui pakte in de Tour de France van 2015. Dit was een teamprestatie waarbij mijn ploeggenoten ook hebben gewonnen."

Ledanois

BMC-ploegbaas Yvon Ledanois was eveneens content met de winst in de ploegentijdrit. "We hadden ons geen betere start kunnen wensen. Dit geeft het moraal een boost", aldus de Fransman.

"We zijn blij dat Dennis de leiderstrui heeft en dan hebben we ook nog Niclas Roche en Daniel Oss voor de bergritten en het combinatieklassement. Iedereen is content."

Dennis gaf eerder dit jaar op in de Giro en boekte al ritzeges in onder meer de Tirreno-Adriatico, de Ronde van de Alpen en de Ronde van Zwitserland. In 2015 won hij twee Touretappes.