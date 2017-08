Kruijswijk verwijt gevallen ploeggenoten beroerde Vuelta-start niet

Lotto-Jumbo moest in de tijdrijt van 13,4 kilometer in Nîmes al snel met een zevental verder nadat Tolhoek en De Tier onderuit gingen. Mede daardoor werd 40 seconden toegegeven op winnaar BMC.

"We moeten ook realistisch zijn. We hebben hier niet de renners die een tijdrit kunnen neerzetten. Al is dit ook wel weer de andere kant. Die jongens rijden hun eerste grote ronde en dan ben je toch nerveus", relativeerde de 30-jarige Kruijswijk.

"Ik kan hen ook niets kwalijk nemen. We moeten ook niet te lang stilstaan bij de verloren secondes, we zijn hier immers nog twintig dagen."

Kruijwijk geldt in de Vuelta als outsider voor de eindzege. De Brabander liet in aanloop naar de grote ronde weten dat hij in eerste instantie mikt op een top tien-klassering.

Geluk

Grischa Niermann, ploegleider van Lotto-Jumbo, baalde ook van de slechte Vuelta-start van Kruijswijk en de rest van de ploeg.

"Dit was allesbehalve het begin waarop we gehoopt hadden", concludeerde de Duitser. "De schade had erger kunnen zijn, maar we hopen vanaf morgen toch meer geluk te hebben."

Het was pas de derde keer dat de Vuelta buiten Spanje begon. De rittenkoers gaat zondag met Dennis in de rode leiderstrui verder met een etappe over ruim 203 kilometer van Nîmes naar Gruissan.