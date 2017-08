Kruijswijk verliest direct tijd in door BMC gewonnen ploegentijdrit Vuelta

Bij Lotto-Jumbo kwamen Antwan Tolhoek en Floris De Tier in tijdrit over 13,4 kilometer met start en finish in het Franse Nîmes al vroeg ten val, waardoor de Nederlandse ploeg met zeven man verder moest.

De formatie van kopman Kruijswijk eindigde op 40 seconden van BMC als vijftiende, waardoor Kruijswijk net als belangrijke troef George Bennett direct op een aanzienlijke achterstand staat.

BMC legde het overwegend vlakke parcours af in een tijd van 15 minuten en 58 seconden. De ploeg was daarmee zes seconden sneller dan Quick-Step Floors, dat als tweede eindigde.

Het Team Sunweb van kopman Wilco Kelderman, die net als landgenoot Kruijswijk hoge ogen hoopt te gooien in het klassement, gaf als nummer drie eveneens zes tellen toe.

Froome

Team Sky, met Tourwinnaar Chris Froome en Wout Poels in de gelederen, had negen seconden langer nodig dan BMC en werd vierde.

Alberto Contador, die aan zijn laatste koers bezig is, kwam er met zijn team Trek-Segafredo totaal niet aan te pas. De Amerikaanse equipe eindigde in de middenmoot met 35 seconden achterstand.

Het was pas de derde keer dat de Vuelta buiten Spanje begon. De rittenkoers gaat zondag met Dennis in de rode leiderstrui verder met een etappe over ruim 203 kilometer van Nîmes naar Gruissan.