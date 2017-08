Vuelta a España begint volgend jaar voor derde keer in Malaga

De renners starten in Malaga op 25 augustus met een tijdrit. Het is nog niet bekend of dat in indivueel of ploegenverband gebeurt. De rittenkoers eindigt op 16 september in Madrid.

In 2000 en 2006 kreeg Malaga ook al de start van de Ronde van Spanje toegewezen. De Zuid-Spaanse stad werd in 2015 voor de laatste keer aangedaan in de Ronde van Spanje. Destijds was het de aankomstplaats in de derde etappe, gewonnen door Peter Sagan.

"Malaga is één van de belangrijkste steden van Spanje. Er heerst een geweldige cultuur met verschillende musea en het ligt aan de zee", verklaart Vuelta-directeur Javier Gullién de keuze.

De Vuelta van dit jaar ging zaterdag van start met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes die werd gewonnen door BMC. Steven Kruijswijk leverde flink tijd in met Lotto-Jumbo.