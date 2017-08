Meesterknecht Poels wil met Froome historische 'dubbel' realiseren

"Chris is supergemotiveerd", stelt de 29-jarige Limburger van Team Sky, die zaterdag aan de start staat van zijn eerste grote ronde van het jaar, in De Telegraaf.

"Hij is iemand die van records houdt en hij vindt het heel bijzonder om de eerste te zijn die de Tour en Vuelta wint sinds de Spaanse ronde in 1995 van mei naar september is verplaatst."

Poels, die in 2015 en 2016 een belangrijke schakel was in het Toursucces van Froome, staat zaterdag als meesterknecht van de 32-jarige Brit aan de start van de Ronde van Spanje.

Back-up

"Als je met Chris naar de Vuelta gaat, dan weet je wel hoe laat het is", zei Poels bij de NOS. "Normaal gesproken gaat hij niet voor mij rijden. Ik ben de back-up voor Chris, dus het is de bedoeling dat ik overal meezit."

"Wanneer Chris iets overkomt, dan ben ik binnen de ploeg plan-B. Ik vind het een heel mooie rol", aldus de Nederlander, die vorig seizoen Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef.

De 72e editie van de Ronde van Spanje begint zaterdag om 17.30 uur met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes. Vorig seizoen schreef Nairo Quintana de meerdaagse Spaanse rittenkoers op zijn naam.

De 27-jarige Colombiaan is dit jaar echter niet van de partij. Alberto Contador van Trek-Segafredo zwaait na de Ronde van Spanje af als profwielrenner.