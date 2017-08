Contador wil ook in laatste Vuelta voor eindzege gaan

"Het is weliswaar een droom om in deze ronde af te zwaaien, maar dat doe ik zoals altijd met dezelfde doelstelling: ik kom om het eindklassement te winnen", vertelde Contador vrijdag op een drukbezochte persconferentie in het Franse Nîmes, waar de Ronde van Spanje zaterdag van start gaat met een ploegentijdrit.

"Het wordt hoe dan ook een speciale koers en ik ga er ontzettend van genieten. Dit is de perfecte plek om afscheid te nemen."

De Madrileen maakte anderhalve week geleden bekend dat hij na de Vuelta na vijftien seizoenen afzwaait als profrenner. Hij benadrukte vrijdag dat hij niet zal terugkomen op dat besluit, hoe zijn prestaties ook zullen zijn in de komende drie weken.

"Ik weet zeker dat ik wil stoppen", zei Contador. "Tijdens de Tour heb ik dat besluit definitief genomen."

De Jongh

Ook voor Steven de Jongh, de Noord-Hollandse ploegleider van Trek-Segafredo en al vier jaar de persoonlijke coach van Contador, wordt de 72e editie van Vuelta een speciale ronde.

"Ik denk dat er wel de nodige emoties bij komen kijken, ook na deze drie weken. Sinds ik in 2013 ben begonnen, heb ik zo ongeveer dagelijks contact gehad met Alberto. Je kan gerust zeggen dat hij een onderdeel is geworden van mijn gezin", aldus De Jongh.

"Als ik hem straks niet meer elke dag hoef te bellen over de training of wat dan ook, zal de invulling van mijn dagen sterk veranderen", stelde de oud-prof, die zich niet heeft bemoeid met de beslissing van Contador om ermee te stoppen.

"Dat besluit kon alleen hijzelf nemen. Het enige dat ik hem heb gezegd, is dat hij moet stoppen op het moment dat hij voelde dat het voorbij zou zijn. Wat de buitenwereld er ook van zou vinden."

"Ik denk dat er met de gebeurtenissen in de Tour een bepaalde realiteitszin is gekomen", doelde de Jongh op de vele valpartijen van Contador in Frankrijk. "Waarvoor zou ik het allemaal nog doen? Als je 27 bent, is het nog makkelijk je weer op te laden voor een nieuw seizoen. Ben je 34 en heb je alles bereikt, dan is er minder noodzaak. Het is goed zo."

Froome

De Jongh houdt tot het einde veel vertrouwen in de kwaliteiten van zijn pupil, die twee keer de Tour de France (2007 en 2009), twee keer de Giro d'Italia (2008 en 2015) en drie keer de Vuelta (2008, 2012 en 2014) won. "Ik zie hem zeker als een kandidaat voor het podium in de Vuelta."

Contador ziet zelf twee favorieten voor de eindzege. "Vincenzo Nibali, omdat hij het best voorbereid is en Chris Foome, omdat hij heel sterk is in de tijdrit en een heel sterk team om zich heen heeft."