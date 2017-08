Ook klassementsrenner Martin vertrekt bij Quick-Step Floors

De 30-jarige Martin tekent voor twee jaar bij Team UAE Emirates, meldt zijn nieuwe ploeg vrijdag.

"De mogelijkheid om over te stappen naar een ambitieuze ploeg die gesteund wordt door mondiale sponsoren kon ik niet afwijzen", reageert de Ier. "Ik zal mijn ervaring gebruiken om van UAE Emirates een team te maken dat bij de besten van de wereld hoort."

Martin reed sinds 2015 voor Quick-Step, nadat hij in de acht jaar daarvoor onder de vlag van Garmin had gekoerst. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2013 en de Ronde van Lombardije in 2014 eindigde dit jaar ondanks twee gebroken ruggenwervels als zesde in de Tour de France, na een negende plaats in 2016.

Team UAE Emirates, dat eerder al topsprinter Alexander Kristoff vastlegde, meldde vrijdag ook de transfer van Rory Sutherland. De 35-jarige Australische hardrijder vertrekt na drie jaar bij Movistar.

Kittel

Klassiekerspecialist Matteo Trentin (Orica-Scott), topsprinter Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), klassementsrenner David de la Cruz (Team Sky) en hardrijder Julien Vermote (Dimension Data) maakten eerder al bekend dat ze na dit jaar de deur bij Quick-Step Floors achter zich dichttrekken.

De ploeg van manager Patrick Lefevere trok tot nu toe talent Jhonatan Narvaez, hardrijder Florian Sénéchal en sprinter Elia Viviani aan.

Quick-Step Floors, dit jaar al goed voor 41 overwinningen, heeft bovendien met renners als klassiekerspecialist Philippe Gilbert, sprinttalent Fernando Gaviria, klassementsrenner Bob Jungels, de Fransman Julian Alaphilippe en de Nederlander Niki Terpstra nog voldoende kwaliteit onder contract staan voor 2018.