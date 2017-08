Sanchez 'totaal verrast' door positieve dopingtest vlak voor Vuelta

"Ik werd op de hoogte gesteld via de telefoon en e-mail en kon het simpelweg niet geloven", zegt de olympisch kampioen van 2008 aan het Spaanse persbureau EFE.

De 39-jarige Spanjaard liep bij een controle buiten competitie op 9 augustus tegen de lamp. Hij testte positief op het groeihormoon GHRP-2.

Sanchez was al gearriveerd in het Franse Nimes, waar zaterdag de Ronde van Spanje van start gaat. Bij zijn ploeg BMC wordt hij vervangen door de Belg Loïc Vliegen.

B-staal

Als gevolg van de positieve dopingtest is Sanchez voorlopig geschorst. Hij hoopt met een contra-expertise alsnog zijn onschuld aan te tonen.

"Mijn advocaten hebben me gezegd geen uitgebreide verklaring af te leggen en te wachten op het resultaat van de B-staal. In elk geval komt dit als een grote schok en ben ik totaal verrast."

Sanchez is al negentien jaar prof en maakte naast zijn olympische titel in Peking vooral indruk in grote rondes. In 2010 werd hij, na de dopingschorsing van Alberto Contador, achter Andy Schleck tweede in de Tour de France.

Pensioen

Ook in de Vuelta stond hij tweemaal op het eindpodium. In 2009 werd hij tweede en in 2007 derde. Na de Ronde van Spanje van dit jaar zou hij de knoop doorhakken over zijn toekomst.

"Ik ben 39, al negentien jaar prof en sta op het punt om met pensioen te gaan. Waarom zou ik dit dan doen?", vraagt de oud-renner van Euskaltel zich hardop af. Sanchez zegt een 'schoon geweten' te hebben.

Zijn ploeg BMC reageerde geschrokken op het nieuws. "We zijn ontzettend teleurgesteld dat we dit kort voor de Vuelta bekend moet maken", staat in een persverklaring.

Het gebruik van groeihormonen zorgt ervoor dat vetreserves versneld in het bloed worden opgenomen, waardoor er meer energie vrijkomt. Kort voor de start van de Giro d'Italia van dit jaar werden de Italiaanse renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni op dit middel betrapt.