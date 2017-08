Voorzichtige Kruijswijk mikt op top tien-klassering in Vuelta a España

"Ik ben terughoudend met mijn verwachtingen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik deze koers gewoon wat minder goed ken", zegt de 30-jarige Brabander van Lotto-Jumbo donderdagmiddag.

"Voor iemand als Chris Froome is het simpel: als die drie weken rechtop blijft, rijdt hij zich op het podium. In die situatie verkeer ik niet. Bij mij moet alles op z’n plek vallen om hoog te scoren."

Eerder dit jaar moest Kruijswijk vanwege ziekte de Giro kort voor het einde verlaten. Het wordt zijn derde deelname aan de Vuelta.

Kruijswijk is een stuk minder ambitieus dan voorafgaand aan de Giro d'Italia waarin hij uitsprak te mikken op een podiumklassering. In die ronde moest hij opgeven wegens maagproblemen. Hij was op dat moment al kansloos voor het podium.

Val

Vorig jaar kwam Kruijswijk in de vijfde etappe van de Vuelta ten val door een paaltje op het parcours en moest hij de strijd staken. "Dat neemt niet weg dat ik wel vertrouwen heb en dat mijn niveau goed is."

"De voorbereiding op deze ronde lijkt in grote lijnen op die van de Giro. Ik ben op hoogtestage geweest in Oostenrijk en reed vorige week nog een kleine rittenkoers waarin het goed ging."

"Maar toch voelt een Vuelta anders dan de Giro. Ik heb ondertussen al redelijk wat competitie achter de rug, dat is een factor die telt."

Kruijswijk verwacht dat de renners die de Giro hebben gereden in het voordeel zijn. Daarnaast denkt hij dat het warme weer een cruciale rol gaat spelen. "De hitte mag je niet onderschatten. Ik heb me er een beetje op proberen voor te bereiden door in Oostenrijk om de dag de sauna in te duiken. Het zijn allemaal dingen die straks bepalen hoe sterk iedereen zal zijn'', aldus Kruijswijk.