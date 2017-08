Quintana zegt Movistar trouw te blijven in 2018

"Mijn volgende afspraak is de kleuren van Colombia verdedigen op de WK in Bergen. En in 2018 ga ik voor Movistar opnieuw naar de Tour", schrijft Quintana op Twitter.

Quintana werd de afgelopen weken vooral in verband gebracht met Team Sky en Astana, zeker nadat zijn vader vorige maand tijdens de Tour zei dat Movistar-baas Eusebio Unzué zijn zoon te zwaar belast.

Het Colombiaanse sportprogramma En La Jugada ging woensdag nog verder door te melden dat Quintana weg wil vanwege de complexe situatie bij Movistar, dat dinsdag met Mikel Landa een nieuwe klassementsrenner vastlegde. De 27-jarige Landa komt over van Sky.

Giro

Het is nog niet bekend of Landa knecht van Quintana wordt in de Tour, of dat hij kopman van Movistar wordt bij een van de andere twee grote rondes. Landa hielp vorige maand Chris Froome aan zijn vierde Tourzege.

Quintana jaagt volgend jaar op zijn eerste eindoverwinning in de Tour, na tweede plaatsen in 2013 en 2015. Dit jaar werd hij teleurstellend twaalfde nadat hij in de Giro d'Italia als tweede eindigde achter Tom Dumoulin.

Quintana won de Giro in 2014 en was in 2016 de sterkste in de Vuelta a España.