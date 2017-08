BMC-renner Sanchez kort voor Vueltastart betrapt op doping

De 39-jarige klimmer liep bij een controle buiten competitie op 9 augustus tegen de lamp. Hij testte positief op het groeihormoon GHRP-2.

Sanchez heeft nog het recht om een B-staal uit te laten voeren, maar is volgens de UCI-regels wel voorlopig geschorst waardoor hij de Vuelta moet missen. De Belg Loic Vliegen vervangt Sanchez in de BMC-ploeg.

"Totdat de uitslag van de B-staal bekend is wordt er geen verdere actie ondernomen", meldt de ploeg in een korte verklaring. "BMC is ontzettend teleurgesteld dat het dit nieuws kort voor de Vuelta bekend moet maken."

Het groeihormoon GHRP-2 waar Sanchez positief op testte, werd kort voor de start van de Giro d'Italia ook aangetroffen bij Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni van Bardiani-CSF. De Italianen werden door hun ploeg ontslagen toen de contra-expertise ook postief bleek.

Het gebruik van groeihormonen zorgt ervoor dat vetreserves versneld in het bloed worden opgenomen, waardoor er meer energie vrijkomt.

Olympisch kampioen

De 39-jarige Sanchez werd in 2008 olympisch kampioen op de weg in Peking. In 2010 werd hij achter Andy Schleck tweede in de Tour de France. Ook in de Vuelta stond hij tweemaal op het eindpodium. In 2009 werd hij tweede en in 2007 derde.

Hij was goed voor vijf etappezeges in de Vuelta en één in de Tour, waar hij in 2011 ook het bergklassement op zijn naam schreef.

De Spanjaard rijdt sinds 2014 voor BMC. Van 2000 tot 2013 reed hij bij de Baskische ploeg Euskaltel. Het contract van Sanchez bij de Zwitserse ploeg loopt aan het eind van dit jaar af. Hij wilde na de Vuelta een besluit nemen over zijn toekomst.