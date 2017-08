Vijftien Nederlanders van start in Vuelta a España

In deze eeuw kende de Ronde van Spanje alleen in 2012 meer Nederlandse deelnemers. Destijds verschenen er twintig landgenoten aan de start.

Veertig procent van de Nederlandse Vuelta-deelnemers rijdt bij Lotto-Jumbo. Kopman Steven Kruijswijk wordt bijgestaan door onder anderen Koen Bouwman, Stef Clement, Bert-Jan Lindeman, Antwan Tolhoek en Daan Olivier. De laatste twee debuteren in een grote ronde.

Lindeman won in 2015 nog knap een etappe in de Vuelta. Hij is de enige Nederlandse deelnemer die al eens een ritzege boekte in de Ronde van Spanje.

Sunweb

Team Sunweb start met de Wilco Kelderman, Sam Oomen en Lennard Hofstede. Klimmers Kelderman en Oomen moeten goed uit de voeten kunnen op het Vuelta-parcours, dat liefst negen aankomsten bergop kent. Oomen en Hofstede rijden voor het eerst een grote ronde.

Ook Peter Koning maakt zijn debuut in een drieweekse ronde. Hij rijdt net als Michel Kreder voor de kleine Italiaanse ploeg Aqua Blue Sport.

Wout Poels moest door de naweeën van een knieblessure de Tour missen, maar start wel in Spanje. De renner van Team Sky is een belangrijke helper van Chris Froome. Ook Koen de Kort zal in Spanje als knecht optreden. De renner van Trek-Segafredo moet de afscheidnemende Alberto Contador bijstaan.

Niki Terpstra rijdt bij Quick-Step Floors zijn eerste grote ronde dit seizoen. Jetse Bol verschijnt namens de Colombiaanse ploeg Manzana Postobon aan de start. De Vuelta begint zaterdagdag om 17.30 uur met een ploegentijdrit in Nimes.