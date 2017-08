Contador gaat opleidingsploeg Trek-Segafredo leiden

Samen met oud-ploeggenoot Ivan Basso krijgt Contador de leiding over de opleidingsploeg van zijn huidige team. Broer Fran Contador gaat het administratieve deel op zich nemen.

"Ivan en ik willen het wielrennen iets teruggeven nadat de sport ons zoveel gebracht heeft", zegt Contador (34) in het persbericht van Trek-Segafredo. "We zijn ervan overtuigd dat we met onze gebundelde krachten jonge talenten kunnen helpen om het profniveau te bereiken."

De ploeg gaat op continentaal niveau rijden. "We willen de jonge coureurs de waarden van het wielrennen bijbrengen: teamwerk, solidariteit, volharding en opoffering."

Droom

Basso is dit jaar al manager van de opleidingploeg van Trek. De 39-jarige Italiaan was bij Tinkoff-Saxo ploeggenoot van Contador.

"Dit project is de realisatie van een droom die Alberto en ik al langere tijd hebben. We willen samen iets creëren en ik ben blij en trots dat we dit met hulp van Trek-Segafredo kunnen bewerkstelligen.

Contador begint zaterdag met een ploegentijdrit in Nimes aan zijn laatste ronde als renner. De tweevoudig Tourwinnaar heeft Koen de Kort aan zijn zijde. Bauke Mollema, die dit jaar al de Giro d'Italia en de Tour de France reed, komt niet in actie tijdens de Vuelta.