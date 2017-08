Team Sky versterkt zich met Castroviejo en De la Cruz

De 30-jarige Castroviejo tekent een contract voor drie jaar bij de Britse ploeg. Van de 28-jarige De la Cruz is niet bekend hoe lang hij zich aan Sky verbindt.

Castroviejo kijkt er naar uit om bij zijn nieuwe werkgever aan de slag te gaan. "Iedereen is bekend met de kracht van dit team en hoe belangrijk de teamgeest is in de behaalde overwinningen."

"Ik hoop met mijn ervaring bij te dragen aan nieuwe successen. Ik weet hoe het is om onderdeel uit te maken van eindzeges in grote rondes en wil dat ook in de toekomst blijven doen."

Sky won met Bradley Wiggins (2012) en Froome (2013 en 2015 tot en met 2017) de afgelopen zes jaar vijfmaal de Tour de France.

Quintana

Tijdritspecialist Castroviejo bewandelt de omgekeerde route van Mikel Landa die na dit seizoen van Sky overstapt naar Movistar. Ook Peter Kennaugh (Bora-Hansgrohe), Mikel Nieve (Orica-Scott) en Elia Viviani (Quick-Step Floors) keren Sky de rug toe.

In 2014 hielp Castroviejo Nairo Quintana aan de eindzege in de Giro d'Italia. Vorig jaar was hij opnieuw belangrijk toen zijn Colombiaanse teamgenoot de Vuelta a España​ op zijn naam schreef.

Castroviejo is de huidig kampioen tijdrijden van Spanje en wist die titel al drie keer te veroveren. In 2016 was hij op de EK wielrennen de sterkste in de tijdrit.

De la Cruz

Klimmer De la Cruz eindigde vorig jaar als zevende in het eindklassement van de Vuelta. Hij komt over van Quick-Step Floors, waar hij drie jaar voor reed.

"Op dit punt in mijn carrière is dit het beste team om me verder te ontwikkelen. Het team begrijpt mijn kwaliteiten en wat ik kan bijdragen. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging."

Castroviejo ontbreekt in de Movistar-selectie voor de Vuelta die zaterdag in het Franse Nîmes van start gaat. Het Spaanse team rijdt ook zonder Quintana en Alejandro Valverde. De la Cruz is door Quick-Step wel geselecteerd voor de derde grote ronde van het jaar.