Nederlanders Kreder en Koning in Vuelta-selectie Aqua Blue Sport

De 26-jarige Koning, die zijn eerste grote ronde gaat rijden, zal een belangrijke rol gaan spelen in de sprinttrein rondom de Brit Adam Blythe. Ook mag hij voor eigen kansen gaan in ontsnappingen, meldt Aqua Blue Sport woensdag.

Kreder (30), die in 2010, 2012 en 2013 al eens meedeed aan de Ronde van Spanje, toonde vorig week met een derde plaats in het eindklassement van de Arctic Race of Norway aan dat hij in vorm is.

De Nieuw-Zeelander Aaron Gate, de Deen Lasse Norman Hansen, de Brit Mark Christian, de Oostenrijker Stefan Denifl, de Amerikaan Larry Warbasse en Conor Dunne uit Ierland zijn de andere renners in de ploeg van Aqua Blue Sport.

De Ierse formatie mag met een wildcard meedoen aan de Vuelta, die zaterdag begint met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes.