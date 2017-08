Topsprinter Kittel tekent contract voor twee jaar bij Katusha

In de Tour de France won Kittel dit jaar liefst vijf etappes. Algemeen directeur José Azevedo van Katusha is dan ook verheugd met de komst van de 29-jarige Duitser.

"We zijn erg blij dat we Marcel in ons team hebben. We kunnen zeggen dat hij momenteel de beste sprinter ter wereld is", aldus Azevedo.

"Tijdens de Tour de France was hij erg indrukwekkend. Hij zal een van onze belangrijkste renners worden en kan rekenen op een sterk team. We zullen hem steunen in de best mogelijke manier om er zeker van te zijn dat hij succesvol blijft."

Kittel is bezig aan zijn tweede jaar bij Quick-Step Floors. De Belgische formatie nam hem eind 2015 over van Giant-Alpecin, de voorganger van het huidige Team Sunweb.

Nieuwe uitdaging

Kittel heeft veertien etappezeges in de Tour op zijn indrukwekkende palmares staan. In de Giro d'Italia was de sprinter goed voor vier dagsuccessen en in de Vuelta a España won hij één rit.

"Ik kijk echt uit naar een nieuwe uitdaging in een nieuw tenue", zegt Kittel in het persbericht van Katusha-Alpecin. "Dit is voor mij een opwindend moment. Ik hoop door deze stap nieuwe inspiratie te krijgen."

"Bij dit team zijn alle voorwaarden aanwezig die ik nodig heb om een sterke sprint te kunnen rijden. Ik heb kunnen zien dat de sprinttrein van het team erg goed functioneert."

Bij Katusha wordt Kittel ploeggenoot van Maurits Lammertink. De Noorse sprinter Alexander Kristoff verlaat Katsuha na dit jaar. Hij gaat voor UAE Emirates rijden.

Viviani

Quick-Step Floors, dat met de Colombiaan Fernando Gaviria al een jonge topspurter in huis heeft, legde woensdag op zijn beurt de snelle Italiaan Elia Viviani vast. De 28-jarige olympisch kampioen op het baanonderdeel omnium komt over van Team Sky.

"Ik kon geen nee zeggen tegen een van de grootste teams ter wereld", aldus Viviani op de site van zijn nieuwe ploeg. "Dit is de juiste volgende stap in mijn carrière, omdat ik zeker weet dat deze ploeg me kan helpen om progressie te boeken."

Fabio Sabatini, een landgenoot van Viviani en de belangrijke lead-outman in de sprinttrein van Quick-Step, verlengde zijn contrat bij de Belgische formatie met twee jaar.