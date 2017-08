Terpstra start voor zesde keer in Ronde van Spanje

De 33-jarige Terpstra, die dinsdag zijn contract bij Quick-Step Floors met een jaar verlengde, begint zaterdag in het Franse Nîmes aan zijn zesde Ronde van Spanje, na 2007, 2010, 2012, 2015 en 2016. Alleen in 2015 reed hij de drieweekse koers niet uit.

De Vuelta wordt voor Terpstra zijn eerste grote ronde van het jaar. De Noord-Hollander stond in april en mei anderhalve maand aan de kant door een harde val in Parijs-Roubaix.

Quick-Step Floors wil in de Vuelta "agressief en spectaculair" koersen en met De la Cruz in de top van het klassement meedraaien. De 28-jarige Spanjaard won vorig jaar de negende etappe en eindigde als zevende in het klassement.

Jungels

De Luxemburger Bob Jungels start in zijn tweede grote ronde van het jaar nadat hij eerder dit jaar achtste werd in de Ronde van Italië. Julian Alaphilippe, die de Tour de France miste door een blessure, zit ook in de selectie.

De ploeg wordt gecompleteerd door de Belgen Tim Declercq en Yves Lampaert, de Italianen Matteo Trentin en Eros Capecchi en de pas 22-jarige Spanjaard Enric Mas.