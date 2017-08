Alles over de Vuelta: 'Froome moet rekening houden met Kruijswijk'

Geïnspireerd door het succes van de Giro d'Italia en de Tour de France wordt sinds 1935 ook een grote wielerkoers van drie weken in Spanje georganiseerd. Die werd in het begin nog eind april verreden. De koers ging in 1995 naar september om zo directe competitie met de Giro te voorkomen.

Voor de derde keer in de historie zal de Vuelta niet in Spanje beginnen. De eerste rit vindt plaats in Nîmes en ook de tweede etappe begint en eindigt op Frans grondgebied.

De Ronde van Spanje krijgt dit jaar in ieder geval een andere winnaar dan vorig jaar. Nairo Quintana doet namelijk niet mee. De Colombiaan reed dit jaar al de Giro en de Tour.

Vorig jaar wist Robert Gesink in de Vuelta knap de veertiende etappe naar de Aubisque te winnen. De editie van 2015 was zeer succesvol voor Nederland met ritzeges voor Tom Dumoulin (twee keer), Bert-Jan Lindeman en Danny van Poppel.

Dumoulin was zelfs kansrijk om de Vuelta te winnen, maar moest op de één-na-laatste dag de leiderstrui afstaan aan de Italiaan Fabio Aru.

Parcours

Naast de ploegentijdrit op de eerste dag kent de komende Vuelta ook nog een individuele tijdrit van dik veertig kilometer (etappe 16). Vicenzo Nibali gaf al aan dat die wel eens beslissend zou kunnen zijn voor het algemeen klassement.

Het parcours kent verder acht keer een finish bergop met de vijftiende etappe als absoluut hoogtepunt. De renners trekken dan van Alcalá la Real naar Alto Hoya de la Mora. De slotklim heeft een lengte van meer dan dertig kilometer.

De eerste bergrit staat al op dag drie gepland. De finish ligt niet bergop, maar de renners krijgen onderweg wel twee beklimmingen van de eerste categorie voorgeschoteld. Het zwaartepunt ligt zoals gebruikelijk in de slotweek. Na de lange tijdrit volgen er vier etappes met meerdere beklimmingen en drie etappes met aankomst bergop.

Vijf etappes zijn bestempeld als vlakke ritten met kansen voor de sprinters.

De top tien van vorig jaar:

1. Nairo Quintana (Col, Movistar) 83:31.28

2. Chris Froome (GB, Team Sky) +1.23

3. Esteban Chaves (Col, Orica-Scott) +4.08

4. Alberto Contador (Spa, Tinkoff) +4.21

5. Andrew Talansky (VS, Cannondale) +7.43

6. Simon Yates (GB, Orica-Scott) +8.33

7. David De La Cruz (Spa, Quick-Step) +11.18

8. Daniel Moreno (Spa, Movistar) +13.04

9. Davide Formolo (Ita, Cannondale) +13.17

10. George Bennett (Aus, Lotto-Jumbo) +14.07

Bergklassement: Omar Fraile (Spa, Dimension Data)

Puntenklassement: Fabio Felline (Ita, Trek-Segafredo)

Combinatieklassement: Nairo Quintana (Col, Movistar)

Strijdlustigste renner: Alberto Contador (Spa, Tinkoff)

Beste Nederlandse prestatie: Eindzege voor Jan Janssen (1967) en Joop Zoetemelk (1979)

Recordwinnaar: Roberto Heras, 4 (2000, 2003, 2004, 2005)

Favorieten

Ondanks het ontbreken van titelverdediger Quintana zijn er nog genoeg toprenners naar Frankrijk afgereisd. Zo is de nummer twee van vorig jaar, Chris Froome, wel van de partij. De Brit won dit jaar voor de vierde keer de Tour de France en gaat in Spanje op jacht naar de dubbel. Froome won de Vuelta nog nooit. Hij werd drie keer tweede.

Froome moet op jacht naar zijn eerste eindzege in Spanje wel afrekenen met onder meer Nibali. De Italiaan werd dit jaar al derde in de Giro achter Dumoulin en Quintana, maar reed de Tour niet. Nibali won de Vuelta in 2010 en werd in 2013 tweede in het klassement.

De Nederlandse ogen zullen voor het klassement gericht zijn op Steven Kruijswijk. De Nederlander won in 2016 bijna de Giro, maar een valpartij in de voorlaatste bergrit gooide roet in het eten. Kruijswijk werd in 2011 in Spanje 41e in het algemeen klassement. In 2016 moest hij opgeven.

"Ik ben terughoudend met mijn verwachtingen", zegt Kruijswijk. "Dat heeft ook te maken met het feit dat ik deze koers gewoon wat minder goed ken. Voor iemand als Froome is het simpel: als hij drie weken rechtop blijft, rijdt hij zich op het podium. In die situatie verkeer ik niet. Bij mij moet alles op z’n plek vallen om hoog te scoren."

De Vuelta zal de laatste grote ronde worden voor Alberto Contador. De drievoudig winnaar zet na de Ronde van Spanje een punt achter zijn carrière. Het is de vraag of de 34-jarige Contador nog goed genoeg is om mee strijden voor de eindzege. In de Tour werd de Spanjaard negende.

Verder moet er ook zeker rekening worden gehouden met Aru. De Italiaan won de Vuelta in 2015 en eindigde dit jaar als vijfde in de Tour. Aru won in Frankrijk een etappe en reed twee dagen in de gele trui.

Nederlanders

Kruijswijk zal in zijn jacht naar een goede klassering in het algemeen klassement worden bijgestaan door de Nederlanders Stef Clement, Koen Bouwman, Bert-Jan Lindeman, Daan Olivier en Antwan Tolhoek. Froome kan in de bergen rekenen op de steun van Wout Poels, die voor de Tour de France nog werd gepasseerd.

Bij Team Sunweb maakt Dumoulin geen deel uit van de selectie. De winnaar van de Giro heeft zijn pijlen gericht op het wereldkampioenschap tijdrijden. Wilco Kelderman en Warren Barguil zijn de kopmannen van de Duitse formatie. Sam Oomen en Lennard Hofstede zijn de overige Nederlanders bij Sunweb. Het duo debuteert in een grote ronde.

Voor Quick-Step Floors rijdt Niki Terpstra de Vuelta. De winnaar van Parijs-Roubaix in 2014 gaat voor de derde keer op rij van start in Spanje.

De andere Nederlanders aan de start van de Vuelta zijn Koen de Kort (Trek-Segafredo), Jetse Bol (Manzana), Michel Kreder en Peter Koning (beiden Aqua Blue Sport).

Kenner

Voormalig wielrenner Karsten Kroon, die zes keer aan de start stond van de Vuelta, denkt dat Poels de Spaanse ronde kan winnen. "Ik hoop eigenlijk stiekem dat Froome er doorheen gaat zakken en dat Poels dan zijn kans gaat krijgen. Ik geef Poels een goede kans om de Vuelta te winnen."

"Poels gaat zonder druk naar de Vuelta toe. Ik denk dat deze ronde hem ook goed past. Zijn knieblessure is genezen en hij is heel gretig. Ik denk dat hij er heel goed voorstaat. Maar als Froome zijn hoge niveau haalt, dan is het jammer voor Poels. Dan zal hij moeten knechten."

"Ik denk dat Nibali een van de voornaamste kandidaten is voor de eindwinst. Hij heeft de Tour niet gereden en zich fatsoenlijk kunnen voorbereiden op de Vuelta. Hij heeft kunnen rusten en hoogtestages kunnen doen. Het is wel echt heel lastig om in de Tour en in de Vuelta voor het klassement te gaan."

"Ik had het net nog even opgezocht, maar Contador heeft nog nooit de Vuelta gewonnen in een jaar dat hij de Tour uitreed. Dat geeft nog maar eens aan dat de dubbel echt heel moeilijk is. Contador is een schitterende renner en ik hoop het echt voor hem, maar ik denk niet dat hij de Vuelta kan winnen."

"De Tour was dit jaar regelmatig tenenkrommend saai. Dat zal in de Vuelta wel anders zijn. Er zijn weinig vlakke ritten en veel aankomsten bergop. Ik denk ook dat we met een hele goede groep Nederlanders aan de start staan."

"Ik denk dat bijvoorbeeld Froome wel rekening moet houden met Kruijswijk. Hij is een van de weinige klassementsrenners die een hele mooie voorbereiding heeft gehad op deze ronde. Hij werd vorig jaar vierde in de Giro, dus waarom kan hij de Vuelta niet winnen?"