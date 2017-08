Olympisch kampioen baanwielrennen Wooldridge (39) overleden

Wooldridge kreeg de gouden plak voor de teamachtervolging. In die discipline werd hij ook vier keer wereldkampioen.

De regionale wielerbond Cycling New South Wales zegt in een verklaring "diep geschokt" te zijn door het overlijden van Wooldridge. "Stephen was een inspirerend figuur in het baanwielrennen, vooral in zijn thuisstaat New South Wales. In 2015 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van New South Wales, dat vond hij een geweldige eer."

Wooldridge beëindigde zijn carrière in 2007, waarna hij in het onderwijs ging werken. Hij bleef in verschillende functies actief bij de Australische en Oceanische wielerbond.

De baanwielrenner heeft volgens Australische media zelfmoord gepleegd. Hij laat een zoon en een dochter na.