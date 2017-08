Poels moet Froome aan historische 'dubbel' helpen in Vuelta

Froome won in juli voor de vierde keer de Tour de France en hij wil de eerste renner worden die in één jaar de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Spanje wint sinds de Vuelta in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd.

Alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) hebben ooit de 'dubbel' Tour/Vuelta met succes volbracht. De Ronde van Spanje werd in die jaren in april en mei georganiseerd.

De 32-jarige Froome eindigde vorig jaar achter Nairo Quintana als tweede in de Vuelta, net als in 2011 en 2014. In 2012 werd de geboren Keniaan vierde.

"Het voelt absoluut alsof ik nog wat goed te maken heb in deze koers", zegt Froome op de site van Team Sky. "Ik ben drie keer tweede geworden, maar ik heb een goed gevoel over de editie van dit jaar. Het voelt alsof we dit jaar echt een missie hebben; gaan voor de dubbel Tour/Vuelta heeft ons heel veel motivatie gegeven."

"Ik denk bovendien dat we nog niet eerder met zo'n sterk team aan de Ronde van Spanje zijn begonnen."

Moscon

Froome kan in de vele Spaanse bergritten rekenen op de ervaren Spanjaarden David Lopez en Mikel Nieve, de Italiaan Diego Rosa en Poels. Het 23-jarige klassiekertalent Gianni Moscon uit Italië maakt zijn debuut in een grote ronde. De Brit Ian Stannard, de Italiaan Salvatore Puccio en de Duitser Christian Knees completeren de selectie.

Knees en Nieve zijn de enige renners die Froome ook in de Tour bijstonden. Poels viel net buiten de selectie voor de Ronde van Frankrijk, omdat hij in het voorjaar ruim drie maanden aan de kant stond met aanhoudende knieklachten en pas half juni zijn rentree maakte.

De 29-jarige Limburger toonde anderhalve week geleden in de Ronde van Polen met een ritzege en de derde plaats in het eindklassement aan dat hij in vorm is.

Poels begint zaterdag in het Franse Nîmes aan zijn vierde Vuelta. In 2011 zette hij bij zijn debuut zijn beste prestatie neer met een zeventiende plaats in het eindklassement.

Volledige Vuelta-selectie Team Sky: Chris Froome, Wout Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa, David Lopez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Ian Stannard, Christian Knees.

Contador

Ook Alberto Contador kent zijn acht ploeggenoten voor de Vuelta, zijn laatste koers als profrenner. De Nederlander Koen de Kort is een van de helpers van de afscheid nemende Spanjaard.

De Vuelta-selectie van Trek-Segafredo bestaat verder uit de Spanjaarden Jesus Hernandez en Markel Irizar, de Colombiaan Jarlinson Pantano, de Belg Edward Theuns, de Duitser John Degenkolb, de Amerikaan Peter Stetina en de Fransman Julien Bernard.

Movistar

Movistar mist dit jaar in de Ronde van Spanje de grote namen waarmee het in de afgelopen jaren altijd om de eindzege meestreed. Titelverdediger Quintana richtte zich dit jaar op de dubbel Giro/Tour, terwijl Alejandro Valverde nog herstelt van een val op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk.

Voor het klassement hoopt het team nu op de jonge Spanjaard Marc Soler en diens ervaren ploeggenoot Daniel Moreno.

Verder begint Movistar met de Spanjaarden Jorge Arcas, Ruben Fernandez en Antonio Pedrero, de Colombiaan Carlos Betancur, de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Portugees Nelson Oliveira.

Orica-Scott

Bij Orica-Scott wordt veel verwacht van de Colombiaanse klimmer Esteban Chaves en de Britse tweelingbroers Simon en Adam Yates.

Chaves werd vorig jaar derde in de Vuelta achter Quintana en Froome en tweede in de Giro achter Vincenzo Nibali. Simon Yates werd vorig jaar zesde bij zijn Vuelta-debuut.

De ploeg bestaat verder uit de Nieuw-Zeelander Sam Bewley, de Denen Magnus Cort Nielsen en Chris Juul-Jensen, de Australiër Jack Haig, de Canadees Svein Tuft en de Spanjaard Carlos Verona.

Katusha

Ilnur Zakarin is het speerpunt van Katusha. De 27-jarige renner maakt zijn debuut in de Vuelta. In mei eindigde Zakarin als vijfde in het klassement van de Giro, op een kleine twee minuten achterstand van winnaar Tom Dumoulin.

In Spanje krijgt de Rus ondersteuning van zijn landgenoten Maxim Belkov en Matvej Mamikin en verder van de Noor Sven Erik Byström, de Portugees José Gonçalves, de Oostenrijker Marco Haller, de Spanjaard Alberto Losada, de Deen Michael Mörköv en de Est Rein Taaramäe.

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates mikt met kopmannen Louis Meintjes en Rui Costa op een plek in de top tien van het klassement.

De Zuid-Afrikaan en de Portugees worden bijgestaan door de Colombiaan Darwin Atapuma, de Slovenen Jan Polanc en Matej Mohoric, de Italianen Sacha Modolo en Federico Zurlo, de Pool Przemyslaw Niemiec en de Marokkaan Anass Aït el Abdia.

BMC

BMC begint met drie renners die weten hoe het is om een goed klassement te rijden in een grote ronde: de Amerikaan Tejay van Garderen, de Ier Nicolas Roche en de Spanjaard Samuel Sanchez.

De andere zes renners zijn de Italianen Damiano Caruso, Alessandro De Marchi en Daniel Oss, de Spanjaard Francisco Ventoso, de Australier Rohan Dennis en de Zwitserse debutant Kilian Frankiny.