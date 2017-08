Uran en Van Baarle langer bij Cannondale, Meintjes terug naar oude ploeg

Uran eindigde in de afgelopen Tour de France verrassend als tweede. Hij won bovendien ook een etappe. Dat leidde tot veel interesse voor de 30-jarige Colombiaan, maar hij heeft besloten zijn aflopende contract met drie jaar te verlengen.

"Ik voel me erg op mijn plaats bij deze ploeg", zegt de Colombiaan maandag in een persbericht van de Amerikaanse equipe. "Een driejarig contract zorgt voor stabiliteit en zekerheid. Dankzij het team kan ik me volledig richten op de Tour de France, die ik uiteraard graag wil winnen."

Uran is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Cannondale, al viel er in de eerste anderhalf jaar mede door gezondheidsproblemen weinig te vieren. Eerder kwam de klimmer uit voor onder meer Team Sky en Omega Pharma-QuickStep.

Van Baarle

Van Baarle gaat binnenkort hoogstwaarschijnlijk voor twee seizoenen bijtekenen bij Cannondale-Drapac. "Ik heb nog niet getekend, maar het ziet er goed uit", zegt de 25-jarige Nederlander tegen het AD.

Als hij zijn handtekening zet, begint de nummer vier van de laatste Ronde van Vlaanderen volgend jaar aan zijn vijfde seizoen bij de Amerikaanse ploeg van manager Jonathan Vaughthers.

"Ik zag het nog niet zitten om in een andere ploeg kopman te worden", aldus Van Baarle. "Hier hebben we een sterke ploeg voor het voorjaar."

"Sep Vanmarcke is nog net iets sterker dan ik, maar ik kan samen met Sebastian Langeveld goed vanuit zijn schaduw opereren. Hopelijk letten andere renners meer op Sep dan op mij."

Meintjes

Meintjes komt naar eigen zeggen "thuis" bij Dimension Data. De 25-jarige Zuid-Afrikaan reed tussen 2013 en 2015 al voor MTN-Qhubeka, de procontinentale voorloper van het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team. De afgelopen twee jaar koerste de klimmer voor Lampre-Merida en UAE Team Emirates.

"Het was geen moeilijke keuze om terug te keren bij Afrika's team", aldus Meintjes maandag op de site van zijn nieuwe ploeg. "Samen kunnen we Dimension Data in 2020 naar het bovenste treetje van het podium brengen."

Dimension Data hoopt met Meintjes in de toekomst op het podium te staan van een grote ronde en kleinere etappekoersen in de World Tour te winnen.