Kopman Kruijswijk met vijf landgenoten naar Ronde van Spanje

De 30-jarige Kruijswijk, vorige week vijfde in de Tour de l'Ain, ging in mei in de Giro d'Italia voor het podium, maar hij moest in de voorlaatste etappe afstappen.

Naast Kruijswijk zullen ook Stef Clement, Koen Bouwman, Bert-Jan Lindeman, Daan Olivier en Antwan Tolhoek uitkomen in de Vuelta.

De selectie van Lotto-Jumbo wordt gecompleteerd door de Nieuw-Zeelandse klimmer George Bennett, de Spanjaard Juan José Lobato en de Belg Floris De Tier.

Ambities

Kruijswijk startte vorig jaar ook met klassementsambities aan de Vuelta, maar hij moest opgeven na een valpartij in de vijfde etappe. Bennett (27) nam vervolgens de honneurs waar voor Lotto-Jumbo; hij werd tiende in het eindklassement. De Nieuw-Zeelander is weer fit nadat hij in juli door ziekte uit de Tour moest stappen.

Clement (34) begint aan zijn zesde Vuelta en zijn eerste sinds 2014. Hij werd eerder dit jaar 23e in de Giro. Lindeman (28) schreef in 2015 de zevende etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam. De Drent gaat zijn derde Vuelta rijden.

Olivier (24), Tolhoek (23) en De Tier (25) debuteren in een grote ronde, terwijl Bouwman vorig jaar met de Vuelta zijn eerste drieweekse koers reed. De geboren Doetinchemmer maakte in juni indruk met een ritzege en de eindwinst in het bergklassement in het Critérium du Dauphiné.

Boom

Tot de afvallers behoorde Lars Boom, die had gerekend op een optreden in Spanje. De Vlijmenaar uitte vrijdag zijn onvrede met woeste armgebaren toen hij als winnaar van de vijfde etappe van de BinckBank Tour over de finish kwam.

Het kwam hem op een boete van de internationale wielerbond UCI te staan. Boom bood later zijn excuses aan.

Robert Gesink, die vorig jaar de koninginnenetappe van de Ronde van Spanje won, is na een valpartij in de Tour de France niet fit genoeg om in de Vuelta te starten.

Nibali

Vincenzo Nibali start als kopman van Bahrain-Merida in de Ronde van Spanje. "Ik heb hard gewerkt en ben er klaar voor'', zei de 32-jarige Italiaan, winnaar van de Vuelta in 2010. Bij zijn laatste deelname werd hij al vroeg uit koers gezet nadat hij door aan een auto te hangen na een val was teruggekeerd in het peloton.

Nibali werd dit jaar derde in de door Tom Dumoulin gewonnen Ronde van Italië. Sindsdien reed hij alleen nog de nationale wegrace van Italië en de Ronde van Polen.

"Er staat een sterk deelnemersveld in Spanje en het parcours is veeleisend. Aan de kleine verschillen in de Giro en de Tour zie je dat je geen moment mag verslappen. Er zijn veel bergritten, maar de 40 kilometer lange tijdrit kan ook zomaar beslissend zijn."

De Ronde van Spanje begint zaterdag met een ploegentijdrit van 13,8 kilometer in Nîmes en eindigt ruim drie weken later in Madrid. Nairo Quintana, de winnaar van vorig jaar, zal er niet bij zijn maar grote namen als Chris Froome, Alberto Contador, Fabio Aru en Romain Bardet wel.

Volledige selectie Bahrain-Merida: Valerio Agnoli, Manuele Boaro, Ivan Cortina, Javier Moreno, Antonio Nibali, Vincenzo Nibali, Domen Novak, Franco Pellizotti, Giovanni Visconti.