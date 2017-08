Dumoulin dankt superbenen en 'superman' Andersen na winst BinckBank Tour

"Ik ben heel trots op mijn team en op mezelf", zei Dumoulin direct na de finish van de zevende etappe tegen L1. "Ik had superbenen en als ploeg hadden we de koers eigenlijk de hele dag onder controle."

De kopman van Team Sunweb verdedigde zondag in de lastige rit naar Geraardsbergen een voorsprong van slechts vier seconden op de nummer twee in het klassement Wellens.

"Het plan voor de finale was dat ik zijn schaduw zou spelen", zei Dumoulin met een glimlach over Wellens. "Ik zag dat hij het lastig had op een paar klimmetjes, dat was een fijne constatering."

De winnaar van de Giro d'Italia kende maar één echt lastig moment in de slotrit. Op 25 kilometer van de streep, bij de voorlaatste doorkomst op de Muur van Geraardsbergen, kwam hij in een tweede groep terecht op een klein gaatje van het eerste groepje met onder meer Wellens, maar dat vlekje werd snel weggewerkt.

"Dat lag niet aan mijn benen. Ik maakte een klein foutje, zat wat ingesloten en kon daardoor even niet mee toen Peter Sagan en Wellens gingen", aldus Dumoulin. "Maar ik wist dat mijn ploegmaat Sören Kragh Andersen nog vlak bij me zat en hij reed ons in één ruk terug naar voren. Hij was een superman."

Supergoed

Dumoulin benadrukte sowieso het belang van zijn team bij zijn vijfde overwinning van 2017. "De ploeg heeft dagenlang supergoed gereden, daar ben ik mijn ploegmaats heel dankbaar voor."

De Nederlands kampioen tijdrijden pakte zo de enige podiumplek die nog ontbrak op zijn erelijst bij de WorldTour-koers door Nederland en België. In 2013 eindigde hij als tweede en in 2014 als derde in de wedstrijd die toen nog Eneco Tour heette.

"Dit was het doel vanaf het begin van deze week", zei Dumoulin over de eindzege. "Ik weet dat er wat geluk en goede benen bij komen kijken en gelukkig viel alles samen deze week."

Het volgende grote doel voor Dumoulin is het WK tijdrijden volgende maand in het Noorse Bergen. Daarvoor rijdt hij niet de Ronde van Spanje, maar wel de WorldTour-eendagswedstrijden in Montreal en Quebec.