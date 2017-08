Dumoulin houdt stand en pakt eindzege in BinckBank Tour

Dumoulin zette een uitroepteken achter zijn sterke week in Nederland en Belgïe door op de steile Muur van Geraardsbergen als derde te eindigen op één seconde van Stuyven en in dezelfde tijd als de nummer twee Philippe Gilbert. Peter Sagan sprintte achter Dumoulin naar de vierde plaats in de rituitslag.

Dumoulin veroverde de leiderstrui zaterdag door in de zware rit door de Waalse Ardennen als tweede te eindigen in dezelfde tijd als winnaar Tim Wellens. Dinsdag werd hij derde in de tijdrit van negen kilometer in Voorburg.

De 26-jarige Limburger staat nu op vijf overwinningen dit seizoen. Hij won twee ritten en het eindklassement van de Giro d'Italia en kroonde zich eind juni tot Nederlands kampioen tijdrijden. Hij is de nieuwe nummer twee in het WorldTour-klassement, achter Greg Van Avermaet.

Dumoulin verdedigde zondag een voorsprong van vier seconden op Wellens. De Belg eindigde uiteindelijk als tweede in het klassement op zeventien seconden. Stuyven +46 seconden) werd derde, voor zijn landgenoten Van Avermaet (+51) en Oliver Naesen (+1.14). Lars Boom was de tweede Nederlander in het klassement op plek acht.

Vorig jaar ging de overwinning in de Eneco Tour, zoals de etappekoers toen nog heette, naar Niki Terpstra. Dumoulin eindigde in 2013 als tweede, achter Zdenek Stybar. Wellens won de WorldTour-wedstrijd in 2014 en 2015.

Miniversie

Na een miniversie van de Amstel Gold Race op vrijdag en een miniversie van Luik-Bastenaken-Luik op zaterdag ging de 193,5 kilometer lange slotetappe van Essen naar Geraardsbergen zondag over wegen die bekend zijn van de Ronde van Vlaanderen.

Na veertig kilometer ontstond er een kopgroep van negen met onder anderen de Nederlander Elmar Reinders, de Italiaan Elia Viviani en de Duitser Tony Martin, die zaterdag ook in de aanval ging.

Bij de eerste doorkomst op de Muur van Geraardsbergen, op zo'n vijftig kilometer van de streep, bleven Viviani en Martin vooraan met z'n tweeën over en gingen Danny van Poppel, wereldkampioen veldrijden Wout van Aert en de Sloveen Grega Bole in de tegenaanval.

Bij de tweede en voorlaatste passage over de eindstreep in Geraardsbergen waren Van Poppel en Van Aert vooraan aangesloten, maar het peloton zat er vlak achter.

Kapelmuur

Op de Kapelmuur werd het vervolgens met nog 25 kilometer te gaan al een strijd tussen de klassementsrenners. Sagan versnelde op de beruchte kasseienheuvel en de wereldkampioen kreeg Wellens, Stuyven en Martin met zich mee. Dumoulin zat in een tweede groepje, maar zijn ploegmaat Sören Kragh Andersen reed het gaatje dicht.

In een tussensprint pakte Dumoulin vervolgens twee bonificatieseconden tegenover één voor Wellens, waardoor het virtuele verschil tussen de twee in het klassement vijf seconden was in het voordeel van de Nederlander.

In de laatste twintig kilometer regende het aanvallen van renners die niet gevaarlijk waren voor het klassement van Dumoulin, maar niemand kwam echt weg uit het selecte groepje van circa veertig coureurs.

Op de Denderoordberg, op vijf kilometer voor de streep, was het weer de beurt aan Sagan om te demarreren, met Van Avermaet in zijn wiel. Dumoulin maakte de oversteek, terwijl Wellens even moest passen maar toch ook weer aansloot.

Stuyven, de nummer vier van het klassement, sloeg in de afdaling een gaatje. Het leverde de Belg de ritzege op, maar de eindoverwinning van Dumoulin kwam niet meer in gevaar.