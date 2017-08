Finse Lepistö troeft Vos af bij wereldbekerkoers in Zweden

De Canadese Leah Kirchmann van Team Sunweb werd derde na 141 kilometer, voor de Luxemburgse Christine Majerus.

Ook Ellen van Dijk (vijfde) en Kirsten Wild (tiende) finishten bij de eerste tien. Van Dijk had de sprint aangetrokken voor haar ploeggenote Kirchmann.

Vos was in 2009 en 2013 wel de beste in de Crescent Vargarda, zoals de koers officieel heet.

Ploegentijdrit

Lepistö, eerder dit jaar onder meer winnares van Gent-Wevelgem, was vorig jaar al tweede in Vargarda waar de vrouwen vrijdag nog een ploegentijdrit afwerkten. Die werd gewonnen door het Nederlandse Boels-Dolmans. Ze had met Lisa Klein een renster mee in de vroeg ontstane kopgroep.

"Het was de perfecte tactiek, want Lisa was de snelste in de kopgroep en we hoefden niets te doen. Pas toen die groep was teruggepakt moesten we aan de bak om te zorgen dat er geen rensters meer wegreden'', vertelde Lepistö na haar zesde zege van het seizoen. "Vos trok de sprint vroeg aan, ik zat in haar wiel en timede goed.''

In de WorldTour-stand behield Anna van der Breggen de leiding. De olympisch kampioene wordt gevolgd door de Poolse Katarzyna Niewiadoma en Annemiek van Vleuten.