Boom 'vol agressie en blijdschap' na ritwinst in BinckBank Tour

"Er zat heel veel agressie en blijdschap in", omschreef hij tegenover L1 zijn armgebaren nadat hij de finish in Sittard-Geleen was gepasseerd.

De agressie gold voor "mensen die weten dat ik ze bedoel", zei Boom zonder namen te noemen. Hij kreeg enkele uren na de race een boete van 1.000 Zwitserse frank, omgerekend 880 euro, voor zijn gebaar.

Het was voor de Brabander zijn eerste overwinning van het jaar. De renner van Lotto-Jumbo nam meteen ook de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng.

De 31-jarige Boom ontsnapte twee kilometer voor de finish uit een groep met veel klassementsrenners, onder wie Tom Dumoulin en Peter Sagan. "Ik kwam met iets meer snelheid uit een bocht en toen kon ik wegrijden bij de rest. Iedereen keek naar Sagan en verwachtte dat hij alles dicht zou rijden. Daar heb ik van geprofiteerd."

Ardennen

De BinckBank Tour gaat zaterdag verder met een rit van 196,9 kilometer door de Ardennen met start in Riemst en finish in Houffalize. De etappekoers eindigt zondag met een etappe naar Geraardsbergen.

"Eerst komt er een lastige dag waar ik me doorheen moet vechten. De rit van zondag naar Geraardsbergen ligt me wel", vertelde Boom, die dit jaar terugkeerde bij Lotto-Jumbo, maar in het voorjaar niet overtuigde.

Hij finishte niet in Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, terwijl hij slechts 97e werd in Ronde van Vlaanderen. "Ik weet dat het voorjaar niet heeft gebracht wat we hoopten. Maar de afgelopen maanden heb ik gewoon goed gewerkt. Ik werd al bijna Nederlands kampioen."

De laatste keer dat Boom een ritzege boekte was in de Ronde van Denemarken van 2015, nog in het shirt van Astana. Boom won in 2012 de Eneco Tour, de voorloper van de BinckBank Tour.