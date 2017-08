Boom slaat dubbelslag in BinckBank Tour door knappe solozege

Boom reed in de heuvelachtige etappe met start en finish in Sittard-Geleen met iets meer dan een kilometer te gaan weg uit een groepje met favorieten en hield stand tot de finish.

Wereldkampioen Peter Sagan sprintte naar de tweede plaats op drie seconden van Boom, terwijl olympisch kampioen Greg Van Avermaet derde werd.

De Belgen domineerden de top acht, met verder Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke en Tim Wellens. Danny van Poppel was de tweede Nederlander op plek negen, terwijl ook Tom Dumoulin in de favorietengroep zat.

Boom nam de leiderstrui over van Stefan Küng, die niet in het eerste groepje zat. De renner uit Vlijmen heeft in het klassement een voorsprong van twee seconden op Sagan en acht seconden op Dumoulin. Boom won de Eneco Tour, de voorganger van de BinckBank Tour, al in 2012.

Revanche

Boom keerde dit jaar na twee seizoenen bij Astana terug bij Lotto-Jumbo om voor successen te zorgen in de klassiekers, maar de Brabander had een mislukt voorjaar.

Hij finishte niet in Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, terwijl hij slechts 97e werd in Ronde van Vlaanderen.

Boom nam vrijdag in Limburg revanche en toonde zijn frustatries met zijn manier van juichen. "De mensen voor wie het was, weten wel wat ik bedoelde", zei de voormalig wereldkampioen veldrijden direct na de finish over zijn armbeweging.

Miniatuurversie

De renners kregen vrijdag in de etappe van 164,9 kilometer met start en finish in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen een miniatuurversie van de Amstel Gold Race voorgeschoteld, met een keur aan klimmetjes in Nederlands Limburg.

Na een flinke strijd van een kilometer of dertig kregen zeven renners de zegen van het peloton. De Nederlander Elmar Reinders zat er niet voor het eerst deze ronde bij. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij kreeg de Belgen Piet Allegaert, Jenthe Biermans en Kevin Van Melsen, de Tsjech Peter Vakoc, de Australiër Michael Hepburn en de Litouwer Gediminas Bagdonas met zich mee.

Op de Windraak, een klimmetje met nog minder dan vijftig kilometer te gaan, kwam er een schifting in het peloton. Leider Küng zat aan de verkeerde kant van de streep door een lekke band en ook Boom miste de slag.

Na een flinke strijd kwamen de twee grote groepen voor het begin van de absolute finale weer samen. Het hoge tempo zorgde er wel voor dat alleen Vakoc en Hepburn nog vooraan zaten, en ook zij werden voor het laatste heuveltje teruggepakt.

Elitegroepje

Küng zat op dat moment niet meer vooraan, waar zich een elitegroepje van zestien renners had gevormd met Dumoulin, Boom en Van Poppel als Nederlands trio.

Sagan probeerde tevergeefs weg te rijden bij de kopgroep en ook de Belgen Jan Bakelants en Stuyven kregen geen ruimte. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan pakte Boom wel een meter of vijftig en de achtervolgers zagen hem pas na de finish weer terug.

De BinckBank Tour gaat zaterdag verder met een rit van 196,9 kilometer door de Ardennen met start in Riemst - de woonplaats van Dumoulin - en finish in Houffalize. De etappekoers eindigt zondag met een etappe naar Geraardsbergen.