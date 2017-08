Theuns sprint naar winst in vierde etappe BinckBank Tour

Theuns bleef in de sprint de Sloveen Marko Kump en zijn landgenoot Tim Merlier voor. Wereldkampioen Peter Sagan, die al twee etappes won in deze BinckBank Tour, moest genoegen nemen met de vierde plek. Hij bleef de Nederlanders Dylan Groenewegen (vijfde) en Danny van Poppel (zesde) nipt voor.

De Zwitser Stefan Küng van BMC behoudt de leiderstrui. Tom Dumoulin staat derde op vijf seconden. De BinckBank Tour door Nederland en België eindigt zondag.

Voor de 26-jarige Theuns is het zijn eerste zege in de WorldTour. Vorig jaar won hij in zijn eerste seizoen bij Trek een rit in de Ronde van België.

Kopgroep

De vierde etappe met start en finish in Lanaken, vlak over de grens bij Maastricht, telde 154 kilometer over een heuvelachtig parcours.

Een vroege kopgroep met Pim Ligthart en de Duitsers Nils Politt en André Greipel werd op 25 kilometer van de streep ingerekend door het peloton.

In de laatste tien kilometer probeerden Dion Smith en Alex Dowsett samen weg te rijden. De Australiër en de Brit werden met nog vier kilometer te gaan in de kraag gevat.

De Belg Yves Lampaert ging vervolgens solo in de aanval. De nummer zeven van het klassement werd pas op 150 meter van de meet ingegrepen, waarna Theuns de snelste bleek in de sprint.