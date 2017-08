Sagan sprint naar 99e profzege in derde rit BinckBank Tour

Sagan bleef na 185 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie de Belg Edward Theuns en de Fransman Rudy Barbier voor. Dylan Groenewegen eindigde net als maandag in Venray als vierde.

Sagan staat nu op 99 overwinningen in zijn profcarrière. De 27-jarige wereldkampioen kan deze week nog voor zijn honderdste zege gaan.

De Zwitser Stefan Küng, die dinsdag de beste was in de tijdrit in Voorburg, behoudt de leiderstrui in de WorldTour-koers door België en Nederland. Hij heeft een voorsprong van vier seconden op de Pool Maciej Bodnar.

Sagan en Tom Dumoulin kijken ieder tegen een achterstand van vijf seconden aan op Küng.

Reinders

Elmar Reinders zat woensdag in de eerste rit op Belgische bodem voor de tweede keer deze week in de goede vlucht. De Nederlander van Roompot-Nederlandse Loterij kreeg de Belgen Frederik Backaert, Piet Allegaert en Sander Cordeel en de Sloveen Kristijan Koren met zich mee

De voorsprong van het kwintet kwam nooit boven de vier minuten, waardoor ze al snel wisten dat ze kansloos waren voor de ritzege. Het peloton speelde nog wat met de vluchters door de achterstand te laten jojoën, maar met 6,5 kilometer te gaan was het avontuur van de vijf voorbij.

Het was op dat moment wel licht begonnen met regenen, waardoor de sprintvoorbereiding wat gevaarlijker werd. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan gleden een aantal renners ook onderuit in een scherpe bocht, onder wie de Nederlandse sprinter Wouter Wippert.

Jempy Drücker ging vervolgens alleen op zoek naar de zege, maar de Luxemburger van BMC viel stil in de laatste hectometers. Sagan sprintte vervolgens net als vorig jaar naar de winst in Ardooie.

De BinckBank Tour, die de afgelopen jaren door het leven ging als de Eneco Tour, gaat donderdag verder met een etappe van 154,2 kilometer met start en finish in Lanaken.

Lotto-Jumbo

In de Tour de L'Ain boekte Lotto-Jumbo dagsucces. Juan José Lobato van de Nederlandse wielerploeg zegevierde in de eerste etappe.

De 28-jarige Spanjaard was de snelste in de massasprint na 141 kilometer koers van Polliat naar Trévoux. Lobato bleef de Franse sprinters Nacer Bouhanni en Steven Tronet voor. Het is zijn eerste ritzege voor Lotto-Jumbo.

Door de bonificatieseconden neemt de Spanjaard ook de leiderstrui over van de Franse wielrenner Johan Le Bon, die dinsdag de proloog op zijn naam had geschreven. Toen eindigde Lobato als vijfde op vier seconden.