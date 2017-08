Giro start in 2018 in Israël met tijdrit door Jeruzalem

Dat bevestigt de voorzitter van de Israëlische wielerbond dinsdag tegenover Sporza. RCS, de organisator van de Giro, heeft zelf nog geen mededelingen over de 'Grande Partenza' gedaan.

Na de openingstijdrit, die waarschijnlijk op 5 mei is, volgen er nog twee etappes op Israëlisch grondgebied. De tweede rit gaat door de Negev-woestijn en in de derde etappe koersen de renners naar Tel Aviv. Daarna trekt het peloton naar Sicilië.

De 101e editie van de Giro is daarmee de eerste grote wielerronde die een start buiten Europa krijgt. Japan, Praag en Polen zouden ook in beeld zijn geweest om als gastheer te fungeren. In 2016 ging de Ronde van Italië nog van start in Apeldoorn.

Tom Dumoulin schreef eind mei als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia op zijn naam. Het is nog niet bekend of de Limburger komend voorjaar als titelverdediger aan het vertrek staat in Israël.